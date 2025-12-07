¡Ö²¶¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Î¥Ö¥Á¥®¥ì¤½¤Î¸å¡Ä¸µ¥®¥ã¥ó¥°ÁíÄ¹¤¬¼Õºá¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÍèÇ¯£³·î¡¢¸µ¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼Çë¸¶¤È¤ÎÂÐÀï·èÄê¡Ö¤â¤¦¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë¡×¤ÎÂè£±£¸²óÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÌÏÍÍ¤¬£·Æü¡¢Ä«ÁÒ¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Á°²ó¡¢Ä«ÁÒ¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç½é¤á¤Æ·ãÅÜ¤·¤¿ÁûÆ°¤Î¤½¤Î¸å¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ì»þÃæÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£Ä«ÁÒ¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿ÀéÍÕ·ö²Þ¼«Ëý¤Î´ÆÆÄ¤Ç¡¢´ØÅìºÇÂçµé¥®¥ã¥ó¥°¸µÁíÄ¹¤ÎÅÄÃæÍº»Î¤¬£±¿Í¤ÇºÆÅÐ¾ì¡£¡Ö²¶¡¢Ì¤Íè·¯¤ÈÊÌ¤ËÙæ¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤¤¤·¡¢¸µ¡¹·ù¤¤¤Ê¤é£Â£Ä¤ËÍè¤Æ¤Í¤§¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ä«ÁÒ¤¬¡Ö³°¤Ç¤ä¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï²¶¤âÂç¿Í¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¶¤¬¼«Ê¬¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¸«¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤ÅÛ¤¬¿¿»÷¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡£²¶¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¤Ç¡¢¤â¤·²¶¤¬Íµ²ð¡ÊÇë¸¶¡Ë¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤ÇÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤â¤±¤¸¤á¤Ä¤¯¤Ê¤é¡×¤È¸µ¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¡¢Çë¸¶Íµ²ð¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¼õ¤±¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ä«ÁÒ¤«¤é¡Ö»î¹ç¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©¡×¤È²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤é¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Ê¡£²¶¤âÍµ²ð¤Ù¤Ä¤Ë¹¥¤¤À¤·¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¸À¤¦¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ë¡£Æ®¤Ã¤Æ¤Í¤¨¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤±¤¨¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤È¡£¤¸¤ã¤¢Æ®¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¡£ÃË¤À¤«¤é¡£¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¼õÂú¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç£³´§¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¤¬¡¢£±£±Ç¯ÀïÀþ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¡¢Çë¸¶¤«¤é¡Ö£³·î¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥Ç¥«¤¤²ñ¾ìÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È£³·î¤ÎÌ¾¸Å²°Âç²ñ¤Ç¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£µÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Ä«ÁÒ¤¬ÀéÍÕ·ö²Þ¼«Ëý¤Î´ÆÆÄ¤Ç¡¢´ØÅìºÇÂçµé¥®¥ã¥ó¥°¸µÁíÄ¹¤ÎÅÄÃæÍº»Î¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤¹¤ë»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¼«¿È¤Î¥¸¥à¤ÎÁª¼ê¤Î»î¹ç¤òµá¤á¡¢¼«¿È¤È¸µ¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¤ÎÇë¸¶Íµ²ð¤È¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆ¬¤ËÆþ¤ì¤È¤¯¤è¡×¤ÈÂù¤·Â³¤±¤ëÅÄÃæ¤ËÄ«ÁÒ¤¬¼¡Âè¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¡£¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡©¤¸¤ã¤¢£Â£Ä£±£¸¤Ç¡×¤ÈÍ×µá¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö²¶¡¢¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¤·¤«Æ®¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥¸¥à¤Î¤ä¤Ä¤é½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢Ä«ÁÒ¤Ï¡Ö²¶¤âÀµÄ¾ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã°Î¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ó¤«Æ®¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÅÄÃæ¤¬¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¤è¡¢Ì¤Íè·¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥¬¥Á¥¹¥Ñ¡¼¤Ê¤é¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡£Îý½¬¤¹¤ó¤Î¤á¤ó¤É¤¯¤»¤§¤ó¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Ä«ÁÒ¤Ï¡Ö¤¨¡©²¶¤È¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÅÄÃæ¤¬¡ÖÌ¤Íè¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Í¤§¡£¤ªÁ°¤¬¾¡¤Ä¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Í¤§¤«¤è¡£¤½¤ì¤«ÊÌ¤Ë¡¢²¶¤Ë·ö²ÞÇä¤ê¤Æ¤§¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç·ö²ÞÇä¤Ã¤Æ¤³¤¤¡£¤Ø¤³¤Þ¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤è¡¢¤ªÁ°¤éÁ´°÷¤è¡×¤È¥¤¥é¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸À¤¤Êü¤Ä¤È¡¢Ä«ÁÒ¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¡Ö²¶¤Î¡©¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ø¤³¤Þ¤¹¤Î¡©¤¸¤ã¤¢¤ä¤ì¤è¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¡×¤È¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤±¡×¤È°ì¿¨Â¨È¯¥à¡¼¥É¤Ë¡£Ä«ÁÒ¤Ï¡Ö¤¦¤µ¤ó¤¯¤µ¤¤¥¤¥ó¥Á¥¤ä¤í¤¦¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¥³¥¤¥Ä¡£Ã¯¤«¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ó¤Î¡©¡×¡Ö¼«Ê¬¤È¤Ê¤ó¤«¤ß¤ó¤ÊÆ®¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êª¤ò½³¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤È¤±¤è¡£Ã¯¤Ë¸ýÊ¹¤¤¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¤È¡¢Ä«ÁÒ¤Ï¥Ö¥Á¥®¥ì¡£¡Ö¤Æ¤á¤§¤À¤è¡£¤Æ¤á¤§Ã¯¤À¤è¡ªº£¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¡ª¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆµÍ¤á´ó¤ê¡¢¡ÖÁ´°÷¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡£Íè¤¤¤è¡¢Íè¤¤¤è¡£ÀéÍÕÁ´°÷¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡£º£¡¢·ö²ÞÇä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¤ä¤í¤¦¤è¡×¤È¡¢Î¢¤Ø¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÍ×µá¤·¤¿¤¬¡¢Çë¸¶¤ä¹Â¸ý£Ã£Ï£Ï¤¬É¬»à¤Ë»ß¤á¤Æ¾ì¤ò¼ý¤á¤Æ¡¢°ì»þ¼ýÏ¿¤¬ÃæÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£