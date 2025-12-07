¹õÀ±¤òµÊ¤·¥Ú¥Ã¥×¡¦¥·¥Æ¥£¤Ëº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¡¡Ö¹²¤Æ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥Þ¥óUOB¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥éÂÐ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î°ìÀï¤Ï¡¢2-1¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥ô¥£¥é¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¡¢°ì»þ¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤â¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥ô¥£¥é¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï8·î¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï°ÊÍè¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±Àá¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤ò3-0¤Ç·âÇË¡£¾¡¤ÁÅÀ3¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë(¾¡¤ÁÅÀ33)¤È¤Îº¹¤ò2¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Þ¤Ç½Ì¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Æ¥£¤¬ÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡ØSky Sports¡Ù¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎOB¤Ç¤¢¤ë¥®¥ã¥ê¡¼¡¦¥Í¥ô¥£¥ë»á¤¬¡¢¤Þ¤À¾Ç¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤·»ä¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î´ÆÆÄ¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£(¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç)1¡¢2»î¹ç¤ÏÉé¤±¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡£Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¾¡¤ÁÅÀ2º¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¤â¸·¤·¤¤1½µ´Ö¤À¤Ã¤¿(¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É)¡×
¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤â¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸·¤·¤¤1½µ´Ö¤ò·Þ¤¨¤ë»þ¤¬Íè¤ë¡£¥·¥Æ¥£¤È¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹²¤Æ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥Í¥ô¥£¥ë»á¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥·¥Æ¥£¤âº£¸å¸·¤·¤¤ÆüÄø¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï²ø²æ¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¸ÇÄê²½¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬Éé½ý¤¹¤ì¤ÐÂçÊø¤ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¼êÇö¤Ç¡¢¸½¾õ¤ÎÀïÎÏ¤Ï¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Î¤ß¡£¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥³¥ô¥¡¥Á¥Ã¥Á¤Ï¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤ÇÉüµ¢¤Ï½ÕÀè¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥É¥ê¤ÎÉüµ¢¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£
12·î¤ËÆþ¤ê¡¢¤³¤³¤«¤é¸·¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»»þ¤Ë¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£