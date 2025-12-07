¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óFW¥±¥¤¥ó¤ÏÁá¤¯¤âº£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡ª¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤Ç¤Ï76»î¹ç¤Ç10²ó¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡¢¤³¤ì¤Ï¥É¥¤¥Ä»Ë¾å5ÈÖÌÜ¤ÎµÏ¿¤Ë
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡Ê32¡Ë¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÆÀÅÀ¥Ú¡¼¥¹¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè13Àá¤Î¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ê¤¬¤é5-0¤Î²÷¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¥±¥¤¥ó¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥±¥¤¥ó¤Ï61Ê¬¤è¤ê½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¾ì¤«¤é¤ï¤º¤«5Ê¬¸å¤ËÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢82Ê¬¤È88Ê¬¤Ë¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¤ï¤º¤«30Ê¬¤Û¤É¤Î½Ð¾ì¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
±Ñ¡ØTalkSPORT¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥±¥¤¥ó¤ÎµÏ¿¤Ï¥²¥ë¥È¡¦¥ß¥å¥é¡¼¡Ê32²ó¡Ë¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡Ê16²ó¡Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥¹¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ê12²ó¡Ë¡¢¥æ¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥ó¥±¥¹¡Ê11²ó¡Ë¤Ë¼¡¤°¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹»Ë¾å5ÈÖÌÜ¤ÎµÏ¿¤À¤È¤¤¤¦¡£¥²¥ë¥È¡¦¥ß¥å¥é¡¼¤ÎµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤ÎµÏ¿¤ÏÁÀ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó²ÃÆþ¤«¤é3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥±¥¤¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»118»î¹ç¤Ç113¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦°µ´¬¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï22»î¹ç¤Ç28¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯Ãæ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎµÏ¿¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤À¡£