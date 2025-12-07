¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥Á¥§¥ë¥­ photo/Getty Images

»î¹çÅ¸³«¤Ï¥·¥Æ¥£¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤¬¼õ¤±¤ë·Á¤Ë¡£¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ï5¥Ð¥Ã¥¯¤òÉß¤­¡¢¥í¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¥·¥Æ¥£¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£

»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤Î¥í¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¥·¥Æ¥£¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢31Ê¬CB¤Î¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ÆÀèÀ©¡£35Ê¬¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤«¤é¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¥ª¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2-0¤È¤·¤¿¡£

¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥·¥Æ¥£¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¤³¤³ºÇ¶á¸åÈ¾¤Î½Ð¤À¤·¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¥·¥Æ¥£¤Ï¤³¤ì¤Ë¹²¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Î¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤ê¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¸åÈ¾½øÈ×¤òÎ¿¤°¤È¡¢65Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤Î¥À¥á²¡¤·¤È¤Ê¤ë3ÅÀÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¥·¥Æ¥£¤Î¿·10ÈÖ¡¢¥é¥ä¥ó¡¦¥Á¥§¥ë¥­¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥¹¤Ç¥í¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¹¶Î¬¤ò»î¤ß¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ØSofaScore¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢82Ê¬´Ö¥×¥ì¥¤¤·¡¢6ËÜ¤Î¥­¡¼¥Ñ¥¹¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï2¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹¤ÈÊÂ¤ó¤Ç5¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤¿¤À¡¢¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ë¥­¤Ï°µÅÝÅª¡£¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï1252Ê¬¡¢¥¯¥É¥¥¥¹¤Ï1213Ê¬¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥§¥ë¥­¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Þ¤À406Ê¬¤·¤«¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½øÈ×¤Ï²ø²æ¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î1¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥·¥¹¥Èµ­Ï¿¤Ï¥·¥Æ¥£»þÂå¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë»þÂå¤Î¥Æ¥£¥¨¥ê¡¦¥¢¥ó¥ê»á¤Î20¥¢¥·¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£