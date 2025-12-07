¤ï¤º¤«406Ê¬¤Ç5¥¢¥·¥¹¥È¤Î¥Á¥§¥ë¥¡¡3Ê¬¤Î1¤Î¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤ÇB.¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥¯¥É¥¥¥¹¤ËÊÂ¤Ö
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£ÂÐ¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Î°ìÀï¤Ï3-0¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬ÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
»î¹çÅ¸³«¤Ï¥·¥Æ¥£¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤¬¼õ¤±¤ë·Á¤Ë¡£¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ï5¥Ð¥Ã¥¯¤òÉß¤¡¢¥í¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¥·¥Æ¥£¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤Î¥í¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¥·¥Æ¥£¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢31Ê¬CB¤Î¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ÆÀèÀ©¡£35Ê¬¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤«¤é¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¥ª¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2-0¤È¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¥·¥Æ¥£¤Î¿·10ÈÖ¡¢¥é¥ä¥ó¡¦¥Á¥§¥ë¥¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥¹¤Ç¥í¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¹¶Î¬¤ò»î¤ß¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØSofaScore¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢82Ê¬´Ö¥×¥ì¥¤¤·¡¢6ËÜ¤Î¥¡¼¥Ñ¥¹¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹¤ÈÊÂ¤ó¤Ç5¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ë¥¤Ï°µÅÝÅª¡£¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï1252Ê¬¡¢¥¯¥É¥¥¥¹¤Ï1213Ê¬¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥§¥ë¥¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Þ¤À406Ê¬¤·¤«¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½øÈ×¤Ï²ø²æ¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î1¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥·¥¹¥ÈµÏ¿¤Ï¥·¥Æ¥£»þÂå¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë»þÂå¤Î¥Æ¥£¥¨¥ê¡¦¥¢¥ó¥ê»á¤Î20¥¢¥·¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£