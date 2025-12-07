¡Ö¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Î»ÙÇÛÎÏ¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¤¬¸«¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼åÅÀ¤È¤Ï
³«ºÅ¹ñ°Ê³°¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤¬ºÇÂ®¤ÇËÜÀï½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿2026Ç¯¤ÎWÇÕ¡£6Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢²¤½£¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Î¾¡¼Ô¤ÈÆ±ÁÈ¤Î¥°¥ë¡¼¥×F¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¾¡¼Ô¤ò½ü¤¯FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤¬7°Ì¤Ç¥È¥Ã¥×¡¢¼¡¤¬ÆüËÜ¤Î18°Ì¤Ç¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤¬40°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ØMARCA¡Ù¤ÏWÇÕËÜÀï½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢±óÆ£¹Ò¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤ä»°ãø·°¡¢Æ²°ÂÎ§¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤Î¤è¤¦¤Ê¹¶·âÅª¤ÊWG¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Î»ÙÇÛÎÏ¤Ë·ç¤±¤ë¡£¼éÈ÷¤Î´Å¤µ¤È¹¶·â¤Î±Ô¤µ¤Î·çÇ¡¤¬Ì¿¼è¤ê¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Éé½ýÃæ¤ÎÎëÌÚºÌ±ð¤È¾åÅÄåºÀ¤¤Î³èÌö¤¬²ò·èºö¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ê³Ê¾å¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬Ì¿¼è¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ÏÆüËÜÁê¼ê¤Ë¼éÈ÷Åª¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤ÎÂÐ¥³¥¹¥¿¥ê¥«¤Î¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£³Î¼Â¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»ÅÎ±¤á¡¢GKÎëÌÚ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼éÈ÷¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤¿¤¤¡£