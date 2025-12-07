¹¾ÀîÂî»á¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂÎ¤ËºÇ¤âÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÅêÂÇ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤Ï¡Ö15¾¡°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤È¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Ç180¾¡¤òµó¤²¤¿ºØÆ£²í¼ù»á¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¹¾ÀîÂî»á¡Ê70¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¹¾ÀîÂî¤Î¤¿¤«¤µ¤ì¡×¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎÍýÁÛÅª¤ÊÅêÂÇ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡ºØÆ£»á¤ÏÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤ò¸ì¤ì¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£Ã¯¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡11»î¹çÏ¢Â³´°Åê¾¡Íø¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò»ý¤ÄºØÆ£»á¡£¡ÖÅê¤²¤¿ÍâÆü¤Ë¥Ð¥Ã¥È¿¶¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤ÊÂÎ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«µÕ¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹¾Àî»á¤ÏÆóÅáÎ®¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï15¾¡°Ê¾åËèÇ¯¤·¤è¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÉéÃ´¤¬¤â¤ÎÀ¨¤¯Áý¤¹¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¾¯¤·Íî¤Á¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¡¢15¾¡¤·¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2022Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï34ËÜÎÝÂÇ¤Ç¡¢10¾¡¤À¤Ã¤¿Íâ2023Ç¯¤Ï44ËÜ¡£¼ê½Ñ¸å¤ÇÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1Ç¯ÌÜ¤Î2023Ç¯¤Ï0¾¡¤Ç54ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥êÌÀ¤±¤Îº£µ¨¤Ï1¾¡¤Ç55ËÜÎÝÂÇ¡£
¡¡¹¾Àî»á¤Ï¡Öº£¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÊý¤Ï¡£10¾¡¤°¤é¤¤¤Ç¡¢50ËÜÂÇ¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â50ËÜ¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºØÆ£»á¤â¡Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î°Õ¸«¤ËÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
