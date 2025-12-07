¡Ö¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡×¿·ºî¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ À±ÄÉ¤¤¤Î¥¢¥¹¥Ñ¥ë¡ÙÀ©ºî·èÄê¡¢¡ØÃ¥´Ô¤Î¥í¥¼¡ÙTVÊüÁ÷¤â
2025Ç¯12·î7Æü(Æü)¤Ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º20¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¤¿¡Ö¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ Project "To 20th" ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ À±ÄÉ¤¤¤Î¥¢¥¹¥Ñ¥ë¡ÙÀ©ºî·èÄê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
— コードギアスプロジェクト (@GEASSPROJECT) December 7, 2025
¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º
¡Ö¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ À±ÄÉ¤¤¤Î¥¢¥¹¥Ñ¥ë¡×
À©ºî·èÄê
✩₊´ÆÆÄ¡§ÌîÂ¼ÏÂÌé
✧₊¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ìîùõ¤Þ¤É
✩₊¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤í¤ë¤¢
— コードギアスプロジェクト (@GEASSPROJECT) December 7, 2025
È¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ À±ÄÉ¤¤¤Î¥¢¥¹¥Ñ¥ë¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤ÏÌîÂ¼ÏÂÌé»á¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤ÏÌîùõ¤Þ¤É»á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤í¤ë¤¢»á¡¢¥¢¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏYoshi.»á¡£
¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2006Ç¯¤Ë¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡Ù¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£
2017Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º2ºîÉÊ¤òÁ´3Éôºî¤ËºÆ¹½À®¤·¤¿·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢2019Ç¯¤ËÂ³ÊÔ¤Ç¥ë¥ë¡¼¥·¥å¤ÎÊª¸ì¤Î´°·ëÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ë±Ç²è¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ Éü³è¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2012Ç¯¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤¿OVA¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ Ë´¹ñ¤Î¥¢¥¥È¡Ù¤ÏÁ´5ÏÃ¹½À®¤Ç¡¢·à¾ì¾å±Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ Ã¥´Ô¤Î¥í¥¼¡Ù¤ÏÁ´12ÏÃ¹½À®¤ò4Ê¬³ä¤·¤Æ·à¾ì¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢Disney+¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¡ØÀ±ÄÉ¤¤¤Î¥¢¥¹¥Ñ¥ë¡ÙÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ØÃ¥´Ô¤Î¥í¥¼¡Ù¤¬2026Ç¯7·î¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
