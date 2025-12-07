ÂçÀ¯°¼¡¡É×¡¦¥ï¥ó¥ª¥¯Toru¤Î37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡¡º£Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂè1»ÒÃË»ù¤âÃÂÀ¸
¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÀ¯°¼¡Ê34¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿É×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖONE¡¡OK¡¡ROCK¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦Toru¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¯¤Ï¡¢°¦¸¤¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤½¤Î¸å¼Â¤Ï´Ö°ã¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿ÍÍ¤Ç¡Ö¤Ò¤È¤ÄÁ°¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¡¥Ô¥Î¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢²þ¤á¤ÆToru¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Toru¤¬Åê¹Æ¤·¤¿5·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹ÃË¤òÊú¤¤¤Æ³¤ÊÕ¤ËÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤Ë¥±¡¼¥¤Î³¨Ê¸»ú¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¯¤ÈToru¤Ï21Ç¯12·î¤Ë·ëº§¡£º£Ç¯5·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£