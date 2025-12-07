21ºÐ¤ÎÈÓÂ¼°ìµ±¡ÖÆâÂ¡¤¬Èô¤Ó½Ð¤ë¤°¤é¤¤¡Ä¡×¡¡ÆüËÜ¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¡¡¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤Ø¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä¾¡¤Ä¡×¡Ú¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°WÇÕ¡Û
¡¡¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÃË»Ò¥Õ¥ë¡¼¥ì¤Î¹â±ßµÜÇ×¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÏºÇ½ªÆü¤Î7Æü¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤ÎËÌ¶å½£¥á¥Ã¥»¤ÇÃÄÂÎ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï3°Ì·èÄêÀï¤ÇÊÆ¹ñ¤Ë45¡½43¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡²¿ÅÙ¤â¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Ê¤¬¤éÇ´¤ê¶¯¤¯Àï¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤ÎÈÓÂ¼°ìµ±¡Ê·ÄÂç¡Ë¤¬3Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ê¤É¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËµÕÅ¾¡£21ºÐ¤Î·õ»Î¤Ï¡Ö¼«¹ñ³«ºÅ¡Ê¤ÎÂç²ñ¡Ë¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ÑµÒ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÃæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃÄÂÎ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÆüËÜ¤ÏÈÓÂ¼¡¢¾¾»³¶³½õ¡ÊJTB¡Ë¡¢À¾Æ£½ÓºÈ¡Ê¥»¥×¥Æ¡¼¥Ë¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¡¢±ÊÌîÍºÂç¡Ê¥Í¥¯¥µ¥¹¡Ë¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¡£É½¾´Âæ¤¬·ü¤«¤ëÊÆ¹ñ¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¤ÎÂè9»î¹ç¤ò39¡½40¤È1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£ÈÓÂ¼¤Ï¡ÖÆâÂ¡¤¬Èô¤Ó½Ð¤ë¤°¤é¤¤¡×¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·õ¤ò°®¤ë¤È¡ÖÃç´Ö¤¬ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç·è¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡·ã¤·¤¤ÆÍ¤¤Î±þ½·¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ë¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï±Ô¤¯Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ÆüËÜ¤ÎÆÀÅÀ¤ò¼¨¤¹ÀÖ¤¤¥é¥ó¥×¤¬¤È¤â¤ë¤È¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ÇÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Âç²ñ¤Ç¤Î¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÓÂ¼¤Ï¡Ö¥í¥¹¤Ç¤Î2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÂç²ñ¤Ø¥Ô¡¼¥¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë