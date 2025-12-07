º£µ¨¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢ー¤Ç½éÍ¥¾¡ ¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê8²ó¤Î²÷µó ÃÝÅÄÎï±ûÁª¼ê¤Î½Ë¾¡²ñ
½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢ー¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹ç»Ö»Ô½Ð¿È¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ーÃÝÅÄÎï±ûÁª¼ê¤Î½Ë¾¡²ñ¤¬2Æü¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÝÅÄÎï±ûÁª¼ê¤Ïº£Ç¯¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢ー¤Ë»²Àï¤·ÆüËÜ¿ÍºÇÂ®¤È¤Ê¤ë5ÀïÌÜ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¡¢¤½¤Î¸å¤â¥á¥¸¥ãーÂç²ñ¤ÎÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ªー¥×¥ó¤Ç¤â2°Ì¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò8²ó¤â²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÝÅÄÁª¼ê¤Ï½Ë¾¡²ñ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ ¤½¤ÎÊý¡¹¤Ë¥×¥ìー¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë ¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£