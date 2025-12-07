¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥ß¥¹¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÈþ½÷¤¬¥µ¥¦¥Ê¤ÇÎø¥Ð¥Ê¡ÄÂçÃÀ¿åÃå»Ñ¤Ë¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¤ÎÀ¼
¡¡·ëº§¤·¤¿¤¤34ºÐ¤ÎÈþ¿Í¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¡¢Èà»á¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ë22ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥µ¥¦¥Ê¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥ß¥¹¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÈþ½÷¤Î¿åÃå»Ñ
¡¡ABEMA¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£2Ç¯¤Ö¤ê¡¢5¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤Ë¤Ï6ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÃË½÷·×12Ì¾¤¬»²²Ã¡£¥·¡¼¥º¥óºÇÄ¹¤Î20Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Î3Ì¾¡£
¡¡º£²ó¤Î¶¦Æ±À¸³è¤Ç¥µ¥ä¥«¡Ê34ºÐ¡¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢¡È¤ª»î¤·ÇË¶É¡É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µÎø¿Í¡¦¥À¥¤¥·¥í¥¦¡Ê30ºÐ¡¿¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¡Ë¤òÁÛ¤¤¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£¥µ¥ä¥«¤¬·ëº§¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥À¥¤¥·¥í¥¦¤ÏÀ¸ÅÄÅÍ¿¿»÷¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡¢¶¦Æ±À¸³è¤Ë»²²Ã¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤«¤éÂç¿Íµ¤¤Ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥¤¥é¡Ê22ºÐ¡¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦Æ±À¸³è9ÆüÌÜ¡¢¥µ¥ä¥«¤Ï¥¢¥¤¥é¤ÈÊ¢¤ò³ä¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤Ù¤¯¡¢Èà½÷¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ß¥¹¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë2016¡×½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¡Ö¥ß¥¹¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹2017¡×¥È¥Ã¥×11¤Ëµ±¤¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥µ¥ä¥«¤È¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¢¥¤¥é¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤ÄÈþ½÷2¿Í¤¬¥Ó¥¥Ë¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¿ØÆâ¤«¤é¡Ö¥µ¥ä¥«¤µ¤ó¤â¥¢¥¤¥é¤Á¤ã¤ó¤â¥»¥¯¥·¡¼¤À¤Í¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£