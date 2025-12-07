±Ç²è¡Ø»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¡¡¡Ö¿´ÇÛÌµÍÑ¥Î²ð¡×¤¬¼ç¿Í¸ø¡¢»Â¿·¤Ê»î¤ß¤ò¼Â»Ü¤Ø
¡¡±Ç²è¡Ø»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¤Î½é¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¿´ÇÛÌµÍÑ¥Î²ð Å·²¼¸æÌÈ¡Ù¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¡£BS-TBS¤ÈÌ¤Íè±Ç²è¼Ò¤¬7Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù ¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÏ¢¥É¥é²½¡¡Åì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ø»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¤Î·àÃæ¥Æ¥ì¥Ó»þÂå·à¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¹âºä¿·º¸±ÒÌç¤ËÆùÇö¤¹¤ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¿´ÇÛÌµÍÑ¥Î²ð¡×¤ò¼çÌò¤Ë¿ø¤¨¡¢Ï¢Â³»þÂå·à¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¿´ÇÛÌµÍÑ¥Î²ðÌò¤Ë¤Ï¡¢±Ç²èÈÇ¤ËÂ³¤¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÂ¼¥Ä¥È¥à¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¸½¤ì¡¢·è¤á¥¼¥ê¥Õ¡Ö¿´ÇÛ¤´ÌµÍÑ¡ª¡×¤È¤È¤â¤Ë°¤òÀ®ÇÔ¤¹¤ë¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤Æ¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤°ìÎ®¤Î·õµÒ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢Ä¶ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥Ù¥¿¤Ê¡×Å¸³«¤«¤é¡¢¤½¤Î¡Ö¥Ù¥¿¤µ¡×¼«ÂÎ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë²ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤òÉÁ¤¯²ó¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î´«Á±Ä¨°·¿¤Îµ¤³Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¸ä³Ú»þÂå·à¤ò¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë»Â¿·¤Ê»Å³Ý¤±¤È¶¦¤ËÉü³è¤µ¤»¤ë¡£±Ç²è¤Ç¿·¿Í½õ´ÆÆÄ¡¦Í¥»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿º»ÁÒ¤æ¤¦¤Î¤âÆ±Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¤ò·óÇ¤¤·¡¢¡ÖÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°ÂÅÄ½ß°ì»á¤¬¡¢°ú¤Â³¤´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦»£±Æ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÍèÇ¯3·î28Æü¤è¤ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÅì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¡£ÄãÍ½»»¤Ç¤ÎÀ©ºî¤ò¼Â¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢½¾Íè¤Î»þÂå·à¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢»Â¿·¤Ê»î¤ß¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡»£±Æ¸½¾ì¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤ÈSNS²ò¶Ø»£±Æ¸½¾ì¤ò°ìÈÌ¤Ë¸ø³«¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿¡¦Æ°²è»£±Æ¤äSNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤òµö²Ä¡£Íè¾ì¼Ô¼«¿È¤¬¹Êó¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö±Ç²èÂ¼¤Î»£±Æ¸«³Ø¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ë¤ÎÉü³è¡×¤âÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£±Ç²è¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ø¿´ÇÛÌµÍÑ¥Î²ð Å·²¼¸æÌÈ¡Ù
ÊüÁ÷¶É¡§BS-TBS
ÊüÁ÷»þ´ü¡§2026Ç¯7·î¥¯¡¼¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÏÃ¿ô¡§Á´6ÏÃ¡Ê1ÏÃ30Ê¬¡¦1ÏÃ´°·ë·¿¡Ë
