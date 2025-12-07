¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26 Âè15Àá ¥æ¥È¥ì¥Ò¥È vs ¥È¥¦¥§¥ó¥Æ »î¹ç·ë²Ì
¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26¤ÎÂè15Àá ¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤È¥È¥¦¥§¥ó¥Æ¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î7Æü20:15¤Ë¥¬¥ë¥²¥ó¥ïー¥ë¥É¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤Ï¥è¥¢¥ó¡¦¥«¥È¥ê¥Ì¡ÊFW¡Ë¡¢¥À¥Ë¡¦¥Ç¥Ó¥È¡ÊMF¡Ë¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥È¥¦¥§¥ó¥Æ¤Ï¥µ¥à¡¦¥é¥Þー¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥½¥ó¥É¥ì¡¦¥ªー¥¸¥ã¥»¥Æ¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ó¥½¥ó¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬Ìµ¤¯¡¢0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
52Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤Î¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥¤¥§¥ó¥»¥ó¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤¬ÀèÀ©¡£
61Ê¬¡¢¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥¤¥§¥ó¥»¥ó¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Î¥¢¡¦¥ª¥Ï¥¤¥ª¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
67Ê¬¡¢¥È¥¦¥§¥ó¥Æ¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥µ¥à¡¦¥é¥Þー¥¹¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥ê¥Ã¥ー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ü¥ë¥Õ¥¹¥Ó¥ó¥±¥ë¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
75Ê¬¡¢¥È¥¦¥§¥ó¥Æ¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥é¥ß¥º¡¦¥¼¥ëー¥¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ô¥¢¥Ä¥¡¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
82Ê¬¥È¥¦¥§¥ó¥Æ¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ù¥ë¥È¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Þ¥Ä¡¦¥í¥Ä¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤Ï90+3Ê¬¤Ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥Ø¥Õ¥§¥ë¡ÊDF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥È¥¦¥§¥ó¥Æ¤Ï24Ê¬¤Ë¥Àー¥ó¡¦¥í¥Ã¥Ä¡ÊFW¡Ë¡¢90+5Ê¬¤Ë¥½¥ó¥É¥ì¡¦¥ªー¥¸¥ã¥»¥Æ¥ë¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
