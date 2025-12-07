ÆüËÜ¤ÏÍ¥¾¡Æ¨¤¹¡¡Ãæ¹ñ¤Ë´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Î·è¾¡¤Ç´°ÇÔ¡¡Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤Ï°ÕÃÏ¤Î¥²¡¼¥àÃ¥¼è¤âÎÏ¿Ô¤¯
¡¡¡ÖÂîµå¡¦º®¹çÃÄÂÎ£×ÇÕ¡×¡Ê£·Æü¡¢À®ÅÔ¡Ë
¡¡·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë£±¡Ý£¸¤ÇÇÔ¤ì¤Æ½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£±»î¹ç¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÂçÆ»º»·î¡¢¾¾Åçµ±¶õÁÈ¤¬Ãæ¹ñ¤ÎºÇ¶¯¥Ú¥¢¡¢Â¹±Ïèµ¡¢²¦Á¿¶ÖÁÈ¤Ë£°¡Ý£³¤Ç´°ÇÔ¡£Â³¤¯Âè£²»î¹ç¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂ¤âÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£²°Ì¤Î²¦ÒØ碰¤Ë£°¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢¹ç·×£°¡Ý£¶¤È°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè£³»î¹ç¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤¬ÅÐ¾ì¡£À¤³¦£²°Ì¤ÎÎÓ»íÅï¤òÁê¼ê¤Ëµ¤Ç÷¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤òÅ¸³«¤·¡¢£±£±¡Ý£¶¤Ç½é¤á¤Æ¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Å¨ÃÏ¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤ËÂç´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Ä¥ËÜ¤ÎÍº¤¿¤±¤Ó¤¬¾ìÆâ¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Â³¤¯¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤ï¤ì£±¡Ý£·¤È¸å¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥é¥ê¡¼¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥²¡¼¥à¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÂè£±²óÂç²ñ¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¡¢Âè£²²óÂç²ñ¤Ï£µ°Ì¡££³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤ÇÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º®¹çÃÄÂÎ¤Ï£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÇÀµ¼°ºÎÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ïÌÜ¡££×ÇÕ¤Ïº£Âç²ñ¤¬£³²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢»î¹ç¤Ï£±ÈÖ¤¬º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢£²ÈÖ¤¬½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢£³ÈÖ¤¬ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢£´¡¢£µÈÖ¤ÏÃË½÷¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎºÇÂç£µ»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢Àè¤Ë¹ç·×£¸¥²¡¼¥à¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£³ÆÁª¼ê¤ÏºÇÂç£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸£±¤ò¹ë½£¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ËÁ´¾¡¤ÇÆÍÇË¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸£²¤â¹á¹Á¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢´Ú¹ñ¤Ë£´Ï¢¾¡¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÏ¢ÇÔ¡£Ãæ¹ñ¤Ë¼¡¤°£²°Ì¤ÇºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢½à·è¾¡¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ò²¼¤·¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£