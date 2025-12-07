¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¡¡Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥µ¥¤¥ó¤ÈÅê¤²¤¿¤¤µå¤¬°ã¤Ã¤¿¤é¡©¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤Ë¤è¤ëÅêµå¤ÎÄ¾ÀÜ»ØÆ³´ë²è¡Ö¥Þ¡¼·¯¥é¥Ü¡¡£²£°£²£µ¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡¥ß¥º¥Î¡×¤¬£·Æü¤ËÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñ¡¦¼¼Æâµåµ»¾ì¤Ç³«ºÅ¡£Æ±´ë²è¤Ç¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³Ø£³Ç¯À¸Åê¼ê¤«¤é¤ÎÄ¾µå¼ÁÌä¤Ë¿¿·õ¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸Åê¼ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅÐÈÄÁ°¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×¡£ÅÄÃæ¾¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ï¡¢»î¹ç³«»Ï»þ´Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂçÂÎ¤ä¤ë¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÇû¤êÉÕ¤±¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µÞî±¡Ê²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤¬·è¤á¤Æ¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬·ù¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤ëÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤ë¤È¤Ê¤ë¤È½ÐÎÏ¤ò¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£±óÅê¤ä¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¥×¥ë¥À¥¦¥ó¤ÇÀª¤¤¤Ä¤±¤ÆÄã¤¯Åê¤²¤ë¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ò½Ð¤·¤È¤¯¤È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤â¥Ð¥Á¤Ã¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬Ë¡¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼½Ð¤·¤¿¥µ¥¤¥ó¤È¡¢¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤¿¤¤µå¤¬°ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤Á¤é¤òÅê¤²¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤Î¼ÁÌä¤¬¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤¿¤¤¥Ü¡¼¥ëÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤âÅöÁ³¸«¤¨¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤é¤â¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÅê¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡Ø¤¸¤ã¤¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤¤¤¤¤«¡Ù¤ÇÅê¤²¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¡©¡¡¸å²ù¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÀäÂÐ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÅê¤²¤¿¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤è¤¦¤¬¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î½¤Íå¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿±¦ÏÓ¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Ãæ³ØÀ¸Åê¼ê¤Ï¿¼¡¹¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£