¡þÂîµå¡¡º®¹çÃÄÂÎ£×ÇÕ¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£·Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¡Ë
¡¡·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£²£³Ç¯Âç²ñ£³°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÃæ¹ñ¤Ë£±¡½£¸¤ÇÇÔ¤ì¡¢½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸£µ¾¡£²ÇÔ¤Ç£´¶¯Æþ¤ê¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤È¤Î½à·è¾¡¤Ï£¸¡½£³¤Ç¾¡¤Ã¤Æ½é¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡È²¦¹ñ¡ÉÃæ¹ñ¤ÏÂç²ñ£³Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£¸¥²¡¼¥àÀè¼è¤ÎÃË½÷º®¹çÃÄÂÎÀï¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂçÀ¼±ç¤¬¶Á¤¯¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃæ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Âè£±»î¹ç¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢£±£¸ºÐ¤Î¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢£²£±ºÐ¤ÎÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡ËÁÈ¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î²¦Á¿¶Ö¡¢Â¹±ÏèµÁÈ¤Ë£°¡½£³¤Ç¶þ¤·¤¿¡£
¡¡£°¡½£³¤ÎÂè£²»î¹ç¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯£¶°Ì¤Î£±£·ºÐ¡¦Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¡¢£²£±Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¸Ä¿ÍÀï¶â¥á¥À¥ë¤ÇÆ±£²°Ì¤Î²¦ÒØ碰¤ËÄ©¤ó¤À¡££µ·î¤ÎÀ¤³¦Âîµå¸Ä¿ÍÀï¡¢£±£°·î¤ÎÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ç£²ÀïÏ¢Â³¤Ç´°ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢£°¡½£²¤ÎÂè£³¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï£±¡½£µ¤«¤éÆÀ°Õ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÂÇ¤ÁÈ´¤¡¢£³¡½£¶¤«¤é£²Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç°ì»þ£±ÅÀº¹¤Ë¡£½ªÈ×¤Î¥é¥ê¡¼¤Ç¤â¥Õ¥©¥¢¤Ç¥¯¥í¥¹¤Ë¸·¤·¤¯ÁÀ¤¤¡¢¥³¡¼¥¹¤ä´ËµÞ¤â£±µå¤´¤È¤Ë¤Ä¤±¤Æ±þÀï¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÁê¼ê¤ËÎÏ¤Ç²¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£°¡½£¶¤ÎÂè£³»î¹ç¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ä¥ËÜÈþ¤Î·»¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£µ°Ì¤ÎÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬¡¢Æ±£²°Ì¤ÎÎÓ»íÅï¤ÈÂÐÀï¡£Âè£±¥²¡¼¥à¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢£±£±¡½£¶¤ÇÀè¼è¡£ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Ç½é¤á¤Æ¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Âè£²¥²¡¼¥à¤ÏÎÓ¤ÎÎÏ¤Î¤¢¤ë¥é¥ê¡¼¤ÇÈ¿·â¤ËÁø¤¤¡¢£µ¡½£±£±¤Ç¼è¤é¤ì¤¿¡£¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âè£³¥²¡¼¥à¤ÏÃæÈ×¤«¤éÎÓ¤Î¶¯ÂÇ¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢£¶¡½£±£±¤ÇÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î¿·¼ïÌÜ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Îº®¹çÃÄÂÎ£×ÇÕ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥í¥¹¤Þ¤Ç»Ä¤ê£³Ç¯¤Ç¡È²¦¹ñ¡É¤È¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡£