¡ÖÅ°Ìë»Ä¶È¡×¤â¡ÖµÙÆü½Ð¶Ð¡×¤â¤¹¤Ù¤ÆÌµÂÌ¡ª¥¿¥¤¥È¤ÊÇ¼´ü¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿47ºÐSE¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ê¤·¡×¤ÎÀäË¾¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ÇÏ¢Æü»Ä¶È¤äÅ°Ìë¡¢µÙÆü½Ð¶Ð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡£»Å»ö¤Ç¤Ï¥Æ¥¹¥È¤È¥¨¥é¡¼½¤Àµ¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¤ÊÇ¼´ü¤Ø¤ÎÀº¿ÀÅª¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤¤¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢³«È¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿47ºÐ¤ÎSE¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÁí¹çÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬Äã¤¯¡Öº£´ü¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¤Ê¤·¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Å¾¿¦¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£Âà¿¦¤Þ¤Ç¤Î100Æü´Ö¤òÌ¡²è¤È¤·¤ÆX(µìTwitter)¤ËÅê¹Æ¤·»Ï¤á¡¢Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤òÍá¤Ó¤¿TOME¤µ¤ó(@tome_ura)¤Î¡Ö100Æü¸å¤ËÂà¿¦¤¹¤ë47ºÐ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£Ï¢Æü»Ä¶È¡¦µÙÆü½Ð¶Ð¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ê¤·¡×¤ÎÀäË¾
47ºÐ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢TOME¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²ñ¼Ò¤Ç¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌäÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¤À¤¬Ç¼´ü¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ï¢Æü¤Î»Ä¶È¡¢Å°Ìë¡¢µÙÆü½Ð¶Ð¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë³«È¯¤ò½ª¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ñ¼Ò¤ÎÉ¾²Á¤ÏÄã¤¯¡¢º£´ü¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢47ºÐ¤È¤¤¤¦ºÝ¤É¤¤Ç¯Îð¤ÇÅ¾¿¦¤ò·è°Õ¤·¤¿TOME¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£Ì¡²è¤¬¸½¼Â¤òÆ°¤«¤·¤¿¡ª47ºÐ¤ÇÅ¾¿¦¤ò·è°Õ¤·¤¿½Ö´Ö
¡Ö100Æü¸å¤ËÂà¿¦¤¹¤ë47ºÐ¡×¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ»Ä¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆTOME¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µ¡¹¼ñÌ£¤äÉû¶È¤Ç¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¶È¤¬Ë»¤·¤¯¤ÆÁ´¤¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê³¨ÊÁ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤ò¸«¤Æ¡Ö¥¢¥×¥ê¤òºî¤ë¤è¤ê¤âÃ»»þ´Ö¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÈ¯¿®¤Ç¤¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
Îý½¬¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌ¡²è¤Ë¤·¡¢Twitter¤Ë¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö100Æü¸å¤ËÂà¿¦¤¹¤ë47ºÐ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¾å¤²¤¿Æü¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê³È»¶¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤½¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¡£
Âà¿¦¤ò·è¤á¤¿»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆTOME¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì¡²è¤ò¾å¤²»Ï¤á¤¿Åö»þ¤Ï¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤¹¤°¤Ë¤Ï¼¤á¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¤Å¾¿¦Àè¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤Ê¡×¤¯¤é¤¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÌ¡²è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¸½¼Â¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ì¡²è¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈËÜÅö¤ËÂà¿¦¤¹¤ëÊý¸þ¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Î®¤ì¤ÆÅ¾¿¦³èÆ°¤â»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö·ë¶É¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢Ì¡²è¤Î70ÆüÌÜ¤¯¤é¤¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¼ÂºÝ¤ËÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¾¯¤·²ñ¼Ò¤Ø¤Îºá°´¶¤¬¤¢¤ê¡¢µï¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó...¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
47ºÐ¤Ç¤ÎÅ¾¿¦¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢ÍýÍ³¤¬1¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿¦¾ì¤È¤ÎÁêÀ¤Î°¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÊªÀÅ¤«¤Ê¤Û¤¦¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¦¾ì¤Ï¾¯¤·ÂÎ°é²ñ·Ï¤È¤¤¤¦¤«¡¢º¬À¤ÇÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÌ¡²è¤Ë¤âÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
ÂÔ¶øÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Á°¿¦¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò´Þ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ðº£¤Î²ñ¼Ò¤ÎÊý¤¬¤è¤¤¤¯¤é¤¤¤ÇÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁ°¿¦¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤È¤â¤¦²ñ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ¤¤¬³Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ø·¸¤ò½¤Éü¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¢£¼èºà¶¨ÎÏ¡§¸µ¥¢¥×¥ê³«È¯¼Ô47ºÐ(@tome_ura)
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£