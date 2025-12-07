¸ÞÀé±ß»¥¤¬¡Ö11Ëü±ß¡×¤Ë²½¤±¤¿¡ª °ìÂÎ¤Ê¤¼¡© ¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤¹¤°¤ËÊÝ´É¤·¤¿¤¤¡Ö¥ì¥¢»æÊ¾¡×¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï
½ù¡¹¤ËÄÅÅÄÇß»Ò¤Î¸ÞÀé±ß»¥¤ò¸«¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µì»æÊ¾¤ÎÈõ¸ý°ìÍÕ¤Î¸ÞÀé±ß»¥¤âÎ®ÄÌ¤·»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈõ¸ý°ìÍÕ¤Î¸ÞÀé±ß»¥¤¬2025Ç¯11·î15Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤¿Âè37²ó¶äºÂ¥³¥¤¥ó¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢11Ëü±ß¡Ê¼ê¿ôÎÁ¹þ¤ß¤Ç12Ëü8150±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÞÀé±ß»¥¤Ï¡È¸ÞÀé±ß¡É¤È¤·¤Æ¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤³¤ì¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¼Â¤Ë³ÛÌÌ¤Î22ÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç¹â³ÛÍî»¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î1ÈÖ¤È¤¤¤¦ÈÖ¹æ¤Ï¼ý½¸²È¤Î´Ö¤ÇÄÁÈÖ¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¤â¤¦1¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢µÈÖ¹æ¤¬Ãã³ì¿§¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤¬1·å¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èõ¸ý°ìÍÕ¤Î¸ÞÀé±ß»¥¤Ï2004Ç¯11·î1Æü¤«¤éÈ¯¹Ô¤Î¤â¤Î¤È¡¢2014Ç¯5·î12Æü¤«¤éÈ¯¹Ô¤Î2¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2004Ç¯11·î1Æü¤«¤éÈ¯¹Ô¤Î¤â¤Î¤ÏµÈÖ¹æ¤¬¹õ¿§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Û¥í¥°¥é¥à¤¬ÂÊ±ß·Á¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢2014Ç¯5·î12Æü¤«¤éÈ¯¹Ô¤Î¤â¤Î¤ÏµÈÖ¹æ¤¬Ãã³ì¿§¤Ç¡¢¥Û¥í¥°¥é¥à¤¬»Í³Ñ·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥í¥°¥é¥à¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤¬¼±ÊÌ¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
º£²óÍî»¥¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢2014Ç¯5·î¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¸å¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÊý¤¬²Á³Ê¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤¬1·å¡ÊÍî»¥¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÏU¡Ë¤Ç¡¢¤·¤«¤âÈÖ¹æ¤¬1ÈÖ¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹â³ÛÍî»¥¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤¬2·å¡ÊÎã¡§UA¡Ë¤È¤Ê¤ë¤È²Á³Ê¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢Ì¤»ÈÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹â³ÛÍî»¥¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È²ÁÃÍ¤Ï°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤»¶ä¹Ô°÷¤¬¸«¤Ä¤±¤ÆÎ¾ÂØ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¼ÂºÝ¤ËATM¤«¤é¶öÁ³½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ªÄà¤ê¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿Àé±ß»¥¤¬1ÈÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤Ê¤é¡¢¿·»æÊ¾¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ATM¤äÎ¾ÂØµ¡¤«¤é¶öÁ³1ÈÖ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªÇ¯¶Ì¤ÎÍÑ°Õ¤ÇÎ¾ÂØ¤Ê¤É¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¤¼¤ÒÈÖ¹æ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·ÄÁÈÖ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤´¼«¿È¤Ø¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
