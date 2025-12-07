¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤È¥³¥é¥Ü¡È¸ø¼°¥ê¥¢¥ë¿·Ê¹¡ÉÈ¯Çä¡¡¡Ö´°Á´¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡3D¥é¥¤¥Ö¤È¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤ÎÍ»¹ç¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë2.5¼¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¡×¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÚSIXFONIA¡Û¤Î¸ø¼°À¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢13¡¢14Æü¤ËÀéÍÕ¡¦LaLa¡¡arena¡¡TOKYO¡½BAY¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¡ÖSix¡½tuation¡¡vol.2¡¡¡½Virtual¡½¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡È¸ø¼°¥ê¥¢¥ë¿·Ê¹¡É¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤ë¤Þ¤¬¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Ë·ÇºÜ¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ø¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¿·Ê¹¡Ù¤ÎÈ¯´©¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬¤«¤é¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤ÇÁ´Éô¤¬¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤Î¿·Ê¹¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤È»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿1Ëü2000¿Í¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤Î½ÐÈÇÊª¤ÇºÇÂç¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥ÈÈ½¡Ê½Ä54.5¥»¥ó¥Á¡ß²£40.6¥»¥ó¥Á¡Ë¤Î¥ª¡¼¥ë¥«¥é¡¼12¥Ú¡¼¥¸¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤Ã¤¤¤¡ª¡×¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤Ê¤ó¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ä¤ó¡×¡¢¡ÖÇã¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö°Ê³°¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¬Ê¨¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤Á¤Ï¡Ö1ÌÌ¤Ç¤â¤ª¤ì¡¢¼Â´¶¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¡×¤È¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡£²Ë72¤¬¡Ö¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤â¿·Ê¹¤«¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡×¤È´î¤Ö¤È¡¢¤¤¤ë¤Þ¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤ä¡¢²ñ¾ì¼þÊÕ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï13Æü¤«¤éÈ¯Çä¡£Á´¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÅ¹ÊÞ¤È¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÎAmazon¡¢HMV¡õBOOKS¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤ÏÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢20Æü¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Ç¤Ï³ÆÆüÀèÃå2000Éô¡Ê2Æü´Ö¤Ç4000Éô¡Ë¸ÂÄê¤Ç¡¢ÆÃÀ½¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼êÄó¤²ÂÞ¤¬ÉÕ¤¤Î¥»¥Ã¥È¤ò900±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¡£¡Ö¼êÄó¤²ÂÞ¤¢¤ê¤ÏºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¿·Ê¹¤Ï¡¢·ëÀ®3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿6¿ÍÁ´°÷¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ì¤ëÌÑÁÛ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤äÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÎËÜ²»¥È¡¼¥¯¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈëÌ©¤òË½Ïª¤¹¤ë¡Ö¥·¥¯¥Õ¥¡¥ß¿·Ê¹¡×ÆÃÂç¥¹¥¯¡¼¥×¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¡£½Ä54.5¥»¥ó¥Á¡ß²£81.2¥»¥ó¥Á¤ÎÆÃÂç¥Ý¥¹¥¿¡¼2¼ïÎàÉÕ¤¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï800±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£