¡ÚÁ´Ê¸¡ÛÇµÌÚºä46Â´¶È¡¦µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÇÒ·¼¡¢ÇµÌÚºä46ÍÍ¡×
¡¡¡ÖÇµÌÚºä46¡×¤òÂ´¶È¤·¤¿µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ê24¡Ë¤¬12·î7Æü¡¢ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¡ÖÇÒ·¼¡¢ÇµÌÚºä46ÍÍ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö9Ç¯´Ö¡¢ÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢´õË¾¤È°¦¤ËËþ¤Á°î¤ì¡¢µ±¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²áµî¤âÌ¤Íè¤âº£¤â¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¡¢Àã¤¬¡¢¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£·É¶ñ¡¡2025.12.7¡¡µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤È±Ç¤ë5Ëç¤Î²èÁü¤âÅºÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï11·î26Æü¤È27Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤ÆÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£12·î7Æü¤ËºÇ½ªÆü¤Î¥ê¥Ô¡¼¥ÈÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£