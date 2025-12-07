¡ÚÂîµå¡ÛÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤ËÇÔ¤ì½àÍ¥¾¡¡¡Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤¬°ÕÃÏ¤Î1GÃ¥¼è¤â´°ÇÔ¡¡º®¹çÃÄÂÎWÇÕ¤ÏÃæ¹ñ¤¬Á´¾¡¤ÇÂç²ñÀ©ÇÆ
¡þÂîµå º®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025(11·î30Æü¡Á12·î7Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦À®ÅÔ)
Âîµå¤Îº®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï7Æü¤Ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤ËÇÔ¤ì¤Æ½àÍ¥¾¡¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤ÏÃË½÷º®¹ç¤ÎÃÄÂÎÀï¤Ç¡¢5¼ïÌÜ(º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹orÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹or½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î½ç¤Ë)³Æ¥Þ¥Ã¥Á3¥²¡¼¥à¤ò¼Â»Ü¡£³ÍÆÀ¤·¤¿¥²¡¼¥à¿ô¤¬Àè¤Ë¡Ö8¥²¡¼¥à¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÏÂè1»î¹ç¤Ç¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤ÈÂçÆ£º»·îÁª¼ê¤Î¥Ú¥¢¤¬Ãæ¹ñÃË½÷¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹À¤³¦1°Ì¤Î²¦Á¿¶ÖÁª¼ê¤ÈÂ¹±ÏèµÁª¼ê¤Î¥Ú¥¢¤Ë0-3¤ÇÇÔÀï¡£Â³¤¯½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤¬À¤³¦2°Ì¤Î²¦ÒØ碰Áª¼ê¤Ë0¡Ý3¤Ç¶þ¤·¡¢¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎôÀª¤ÎÃæ¡¢Âè3»î¹ç¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤¬À¤³¦2°Ì¤ÎÎÓ»íÅïÁª¼ê¤È·ãÆÍ¡£Âè1¥²¡¼¥à¤Ï½øÈ×¤«¤é¥é¥ê¡¼¤Î±þ½·¤òÀ©¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÆüËÜ¤ÎºÇ½é¤Î¥²¡¼¥àÃ¥¼è¡£°ÕÃÏ¤ò¤ß¤»¤¿¤â¤Î¤Î¤½¤Î¸å2¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤·¡¢ÄÌ»»¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È1-8¤ÎÂçº¹¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Ïº£Âç²ñÁ´¾¡¤ÇÍ¥¾¡¡£3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¤¬´Ú¹ñ¤ò²¼¤·¤Æ¡¢É½¾´Âæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦·ë²Ì
ÆüËÜ 1-8 Ãæ¹ñ
¢¡Âè1Àï
¾¾Åçµ±¶õ/ÂçÆ£º»·î 0-3 ²¦Á¿¶Ö/Â¹±Ïèµ
(4-11¡¢4-11¡¢6-11)
¢¡Âè2Àï
Ä¥ËÜÈþÏÂ 0-3 ²¦ÒØ碰
(6-11¡¢7-11¡¢6-11)
¢¡Âè3Àï
Ä¥ËÜÃÒÏÂ 1-2 ÎÓ»íÅï
(11-6¡¢5-11¡¢6-11)
¢¦ÆüËÜ¤ÎÆüÄø¤È·ë²Ì
¡Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸1¡Û
11·î30Æü ¡û 8-1 ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
12·î1Æü ¡û 8-4 ¥¤¥ó¥É
12·î2Æü ¡û 8-2 ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢
¡Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸2¡Û
12·î3Æü ¡û 8-2 ¹á¹Á
12·î4Æü ¡û 8-3 ¥É¥¤¥Ä
12·î4Æü ¡û 8-0 ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó
12·î5Æü ¡û 8-2 ´Ú¹ñ
12·î6Æü ¡ü 5-8 Ãæ¹ñ
12·î6Æü ¡ü 7-8 ¥Õ¥é¥ó¥¹
12·î7Æü ½à·è¾¡ ¡û 8-3 ¥É¥¤¥Ä
12·î7Æü ·è¾¡ ¡ü 1-8 Ãæ¹ñ