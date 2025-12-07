É÷´Ö½Ó²ð¡Öº£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤ÉñÂæ¡×¡¡¥Ð¥«¥ê¥º¥àµÓËÜ¤ÎÉñÂæ¡Ø¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë¡Ù¤¬³«Ëë
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇµÓËÜ²È¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÉñÂæ¡Ø¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë¡Ù¤¬¡¢7Æü¤Ë³«Ëë¡£½Ð±é¤¹¤ëÉ÷´Ö½Ó²ð¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤ä¥·¥½¥ó¥Ì¡¦ ¤¸¤í¤¦¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¡¢Í¿ÅÄÍ´´õ¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤é¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¾ï¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥·¥ç¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤òÉñÂæ²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£Í¼Êý¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë2¤Ä¤Î¥ì¥¸¤Î¤¦¤Á¡¢Ã»¤¤Îó¤ËÊÂ¤ó¤ÀÃË¤¬¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¿Ê¤à¤È¤Ê¤ê¤Î¥ì¥¸¤ò¸«¤Æ°Ü¤ë¤Ù¤¤«¤ò³ëÆ£¤·»Ï¤á¤ë¡ØÍ¼Êë¤ì»þ¤Î³ëÆ£¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØÂå¹Ô¼Ò²ñ¡Ù¡¢¡ØÆ¿¤¦ÃË¡Ù¤ò¾å±é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·ºî¤Î¡Ø¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Áò¡Ù¤â¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉñÂæ¤Ë¤Ï¡¢É÷´Ö¤µ¤ó¤ä¤¸¤í¤¦¤µ¤ó¡¢Í¿ÅÄ¤µ¤ó¤¿¤Á¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢µÓËÜ¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤â±ÇÁü½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
É÷´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë³§ÍÍ¤Ë¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢Ì¤ÃÎ¤Î·Ð¸³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç±ÇÁü¤Ç¡Ø¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢º£²ó½é¤á¤Æ·Ð¸³¤µ¤ì¤ëÊý¤â¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤¸¤í¤¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÊüÁ÷½ªÎ»¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ°ÊÍè¤À¤½¤¦¤Ç¡Ö¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸²èÌÌ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Î¤Ï¼Â¤Ë½½¿ôÇ¯¿¶¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£µ®½Å¤Ê±ÇÁü¡¢À§Èó¸«¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö·Î¸Å¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤¢¤ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¡É¤ÊÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ëè²ó¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õµ¤¤äµ÷Î¥´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÃúÇ«¤ËºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Î¸Å¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¡Ø¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë¡Ù¤Ï¡¢21Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦¿åÆ»¶¶¤ÎIMM THEATER¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£