¡ÚÌÀÆü¤Î±¿Àª¡Û12·î8Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
A·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡º£Æü¤ÏÌÜ¾å¤Î¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤ò¾å¼ê¤Ë¥¡¼¥×¤¹¤ë»ö¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤òÂº½Å¤·¡¢Å°ÄìÅª¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¡¡¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¸·¤·¤¤°ìÆü¡£Ìµ°Õ¼±¤Ë¸À¤Ã¤¿»ö¤¬È¿È¯¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢Áá¤á¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¡¡³°¿©¤Ë¥Ä¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·Ê³È¯¤·¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤Êª¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë·ÝÇ½¿Í¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤Ê»ö¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£
AB·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡¸ý¤ò¤¹¤Ù¤é¤»¤¿»ö¤¬¡¢Í§¿Í¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤¤¤½¤¦¡£ÆÃ¤Ë¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ëÏÃ¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼Õ¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¡£
¡¡´ðÁÃÂÎÎÏ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¹Ž¡¸·¤·¤¤»³Æ»¤âŽ¤¤¤¤Þ¤Ê¤é·Ú¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤½¤¦Ž¡Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆŽ¤ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦Ž¡