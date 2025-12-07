»°»³Î¿µ±¡ÖÅâÆÍ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤È±ï¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡°û¿©Å¹³«¶È¤Ç¼«¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÌÌÀÜ¡¡¼Â¶È²È¤È¤·¤ÆÂè⼀Êâ
ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿»°»³Î¿µ±¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤¿»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£³«¶È¤¹¤ë°û¿©Å¹¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢»°»³¤µ¤ó¤Ï¡ØLife Community¡ÈGOMASU¡ÉÈ¯Â¡¦¿ÆÉã¤Î¤¢¤ó¤«¤±¥Ñ¥¹¥¿ ½ÐÅ¹µÇ°µ¼ÔÈ¯É½²ñ¡Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢¡È¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¶¦Æ±ÂÎ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ì¾¸Å²°¤Î¥°¥ë¥á¡¦¤¢¤ó¤«¤±¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÀìÌçÅ¹¤ò³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤Î¥·¥§¥Õ¤Ï»°»³¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤¬Ã´Åö¤·¡¢¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅ¹¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖËÜÅö¤Ë°¦¤·¤¿³¹¡×¡¡µÈ¾Í»û¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÍýÍ³¸ì¤ë
¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÃÏ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦µÈ¾Í»û¡£»°»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë½é¤á¤Æ½»¤ó¤À¡¢Ä¹¤¯½»¤ó¤À³¹¤¬µÈ¾Í»û¡£ËÍ¤ÏµÈ¾Í»û¤È¤¤¤¦³¹¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë°¦¤·¤¿³¹¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤³¤Ç¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤»¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖµÈ¾Í»û¤Ë¤¤¤ëÊý¤Ï¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤Êý¡¢Ì´¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¿§¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½»¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÊý¡¹¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÅ¸³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Áª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤â»°»³¤µ¤ó¼«¿È¤¬·È¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î»Ò¤¿¤Á¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡£Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤¬²¿¤è¤ê¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÌÌÀÜ¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥Ð¥¤¥È¡ÊÊç½¸¤Î¡Ë·ÇºÜ¤ò¤·¤Æ¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤«¤Î¾õÂÖ¤ÇÌÌÀÜ¼õ¤±¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÌÌÀÜ¤·¤¿¤éËÍ¤¬¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¡£ÅâÆÍ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤È±ï¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£