¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï7Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤ò½ä¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÂè2ÃÊ³¬¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ï¡Ö´Ö¤â¤Ê¤¯¡×¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£Âè2ÃÊ³¬¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢¥¬¥¶¤Î¼£°Â°Ý»ý¤Î¤¿¤á¹ñºÝÉôÂâ¤ÎÁÏÀß¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤Ïº£·î¸åÈ¾¤ËË¬ÊÆ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¶¨µÄ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤òË¬Ìä¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤È¤Î¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥á¥ë¥Ä»á¤Ï¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÂ¸ºß¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò»Ù»ý¤·Â³¤±¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤¬ÄäÀï´Æ»ë¤Î¤¿¤á¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÃæÉô¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡Ö·³Ì±Ä´À°¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ë³°¸ò´±¤é¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¤È¤·¡¢¿ÍÆ»»Ù±ç¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£