¤´ÈÓ¤É¤í¤Ü¤¦¡ªºàÎÁ2ÉÊ¤Çºî¤ë¡Ö¸üÍÈ¤²¤ª¤«¤º¡×
ºàÎÁ2¤Ä¤Çºî¤ì¤ë¡ªÀäÉÊ¤ª¤«¤º
¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¸üÍÈ¤²¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²È·×¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Çºî¤ë¤ª¤«¤º¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤âÇò¤¤¤´ÈÓ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¤Ë¤é¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È
ÉñÂûÆþ¤ê¤Î¥Þ¥è¥Ý¥óßÖ¤á
¥Ô¥ê¥Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤Æ¦ÈÄ¾ßßÖ¤á
Æù´¬¤¤Ë¤·¤Æ¤âÀäÉÊ¡ª
ºàÎÁ2¤Ä¤ÇOK¡ª¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó
°ìÇ¯Ãæ¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡Ö¸üÍÈ¤²¡×¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¶ì¤·¤à²È·×¤ÎµßÀ¤¼ç¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©ºà¤È¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¸üÍÈ¤²¤ò´Þ¤á¤ÆºàÎÁ2¤Ä¤Ç¤Ç¤¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ë¤é¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢ÉñÂû¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¤È°ì½ï¤ËßÖ¤á¤¿¤ê¡¢Æù¤Ç¸üÍÈ¤²¤ò´¬¤¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤É¤ì¤â¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤Ç¤¤Æ¥³¥¹¥Ñ¤âºÇ¶¯¤Ç¤¹¡£
Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£¤Ä¤±¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡Ö¸üÍÈ¤²¤ª¤«¤º¡×¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤´ÈÓ¤É¤í¤Ü¤¦¡£²¿ÇÕ¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£¤µ¤Ã¤½¤¯º£ÈÕ¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©