¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÂç³Ø¤ÎÌîµåÉô¤Î¤¿¤á¤Ë¡×ÃæÂç¼ã¼ê£Ï£Â£Ï£Ç¥´¥ë¥Õ¤Ë£¸£°¿Í¡ÄÀ¶¿å´ÆÆÄ¤â»²²Ã
¡¡Âè£´²óÃæ±ûÂç³Ø¹Å¼°ÌîµåÉô¼ã¼ê£Ï£Â£Ï£Ç¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤¬£·Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦Ç®³¤»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì£¸£°¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµå´ØÏ¢¤Ç¤Ïµð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡¢µµ°æÁ±¹Ô¥³¡¼¥Á¡¢²ñÅÄÍ»Ö£³·³´ÆÆÄ¡¢À¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°ËÆ£Í¥ÊåÅê¼ê¡¢£Ä£å£Î£Á¤ÎÀÐÅÄÍµÂÀÏºÅê¼ê¡¢À¾Éð¤Î¸Å²ìÍªÅÍÊá¼ê¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜ¡¦ÀÐ°æ¹ªÆâÌî¼ê¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÃæÂô²í¿Í¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬»²²Ã¡£
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤«¤é¤Ï¥ä¥Þ¥Ï¤Î¿½¸¶Ä¾¼ù´ÆÆÄ¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎÆ£¸¶¹ÒÊ¿´ÆÆÄ¡¢£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜ¤Î³á²¬Àé¹¸¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢ÊÝºä½ß²ðÊá¼ê¤¬»²²Ã¡£ÃæÂçÌîµåÉô¤ÎÀ¶¿åÃ£Ìé´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£°ìÈÌ½¢¿¦¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë£Ï£Â£Ï£Ç¤â´Þ¤á¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ú¤ÎÌÜÅª¤ÏÊì¹»¤ÎÌîµåÉô¤Î¸åÇÚ¤ò±þ±ç¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£»²²Ã¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½êÍÑ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¢£Ï£Â£Ï£Ç¤«¤é¤â´Þ¤áÌîµåÉô»Ù±ç¶â¤òÊç¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤òÃæÂçÌîµåÉô¤Î±þ±çÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃæ±ûÂç³Ø¤«¤é¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¤Ë£±²ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤³¤Î²ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Âç³Ø¤ÎÌîµåÉô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£ÃæÂçº²¤Ç·ëÂ«¤ò¿¼¤á¤¿¡£