¡¡£²»ù¤ÎÊì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦°ÂÅÄÈþº»»Ò¡Ê£´£³¡Ë¤¬£·Æü¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£»Ò¶¡¤Î¼õ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£±£´Ç¯£³·î¡¢£³£±ºÐ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È·ëº§¤·¡¢£±£·Ç¯£µ·î¡¢£³£µºÐ¤ÇÄ¹ÃË¡Ê£¸¡Ë¤ò¡¢£²£°Ç¯£²·î¤Ë¼¡ÃË¡Ê£µ¡Ë¤ò½Ð»º¤·¤¿°ÂÅÄ¡£¡Ö·ëº§¤·¤Æ£±£±Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃË¤Î»Ò£²¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼õ¸³¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤ä¤Ã¤È¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±£²·î¤ËÆþ¤ê¡Ö¡Ê¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î½àÈ÷¤È¤«¡£¡Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¡Ë¥á¥Ë¥å¡¼¹Í¤¨¤¿¤ê¡£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥óÃ´Åö¤È¤«¡¢¡Ø¤¦¤Á¥ï¥¤¥óÃ´Åö¡Ù¤È¤«¡×¤È³Ú¤·¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£