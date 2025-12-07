Áª¼êÍðÆþ¡ª ¼¯Åç¡¦µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¡¢¡È¼ê¹Ó¤¹¤®¤ë½ËÊ¡¡É¤Ç¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¡ÖÀÚ¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¤¬¹¥¤¡×¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¿å¤«¤±¾Ð¡×ÎëÌÚÍ¥Ëá¤Î¡È¸À¤¤Ìõ¡É¤âÏÃÂê
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º 2¡Ý1 ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ê12·î6Æü¡¿¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁª¼êÍðÆþ¡ªÎä¿å¤òÍá¤Ó¤Þ¤¯¤ëµ´ÌÚ´ÆÆÄ
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Îµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¡È¼ê¹Ó¤¤½ËÊ¡¡É¤ò¼õ¤±¤Æ¿å¿»¤·¤Ë¡£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¯Åç¤Ï12·î6Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè38Àá¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£¾¡Íø¤¹¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ëÂç°ìÈÖ¤ò2¡Ý1¤ÇÀ©¤·¡¢9Ç¯¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡FW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤äFWÎëÌÚÍ¥Ëá¡¢DF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎÞ¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¤Ï´¶Æ°Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥Ô¥Ã¥ÁÏÆ¤Ç¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡¢µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬Âç´¿À¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤¬¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÏÃ¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î»þ¡¢µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿É½¾ð¤Ç²£¤ò¸«¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤¬¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÍðÆþ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿å¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢MFÃÎÇ°·Ä¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â°ìµ¤¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¤Î¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÎ×¤ó¤À»Ø´ø´±¤Ï¡¢´¨¤½¤¦¤ÊÁÇ¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¶«¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÍðÆþ¥·¥ã¥ï¡¼»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¡ØDAZN¡Ù¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Í¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£ÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤¬¡ÊÀè¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÎÇ°¤¬¹Ô¤±¤Ã¤Æ¡£º£¤À¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¶ì½Â¤ÎÁªÂò¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÃÎÇ°¤Ï¡Ö±³¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤¤¤Ä¤¬¾¡¼ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤à¤È¡¢µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¶ì½Â¤ÎÁªÂò¤Ë¡Ë¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡©¥Ó¥Á¥ã¥Ó¥Á¥ã¤Ç¤¹¤è¡£Åß¤Ç¤¹¤è¡©¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¿¤Ç¤âÃÎÇ°¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ëÎëÌÚw¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¤³¤Î½±·â¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î°ìÉô»Ï½ª¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥ã¥Ó¥·¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëw¡×¡Öµ´¤µ¤ó¤Ë¿å¤«¤±¤¹¤ë¤æ¡¼¤Þ²Ä°¦¤¤¾Ð¡×¡Öµ´¤µ¤óµÞ¤Ë¿å¤Ö¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤ë£÷¡×¡ÖÃÎÇ°¤¬µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¿å¤«¤±¤Æ¤ë»Ñ¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¼ê¹Ó¤¹¤®¤ë½ËÊ¡w¡×¡ÖÀÚ¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¤ÊÍ¥Ëá¹¥¤¾Ð¡×¡Ö¥Ü¥¹¡¢¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ç¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Öµ´¤µ¤ó°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö²¿¤Ç¤âÃÎÇ°¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ëÎëÌÚw¡×¡Ö¶ì½Â¤ÎÁªÂò¤Ê¤Î¤Ë¤³¤Î¾Ð´é¤è¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß51ºÐ¤Îµ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡¢MF¤À¤Ã¤¿¸½Ìò»þÂå¤Ë¼¯Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¡Ê1993¡Á1999Ç¯¡Ë¡£2000Ç¯¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢2007Ç¯¤«¤éÀîºê¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤È¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¼Â¤Ë4ÅÙ¤ÎJ1¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Ë¤ÏËþ¤ò¼¤·¤Æ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¼¯Åç¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤éJ1¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¡£¼«¿È¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÎòÂåºÇÂ¿5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿»Ë¾å½é¤Î»Ø´ø´±¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Ë