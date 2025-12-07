¡Ö¤Þ¤À¹â¹»À¸¤ä¤í¡×J1¾º³ÊPO½à·è¾¡¤ÇÀéÍÕ¤Î17ºÐMF¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡ª¡ÖÇ¯´ÖNo.1¥´¡¼¥ë¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç°µ´¬¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È·è¤á¡¢·è¾¡¤ËÆ³¤¯
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025¡¡½à·è¾¡¡Û¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ 4¡Ý3 RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ê12·î7Æü¡¿¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û17ºÐ¹â¹»À¸¤Î°µ´¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥×ÃÆ
¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸MFÉ±ÌîÀ¿¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£¡È»ý¤Ã¤Æ¤ëÃË¡É¤Î°ì·â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Ï12·î7Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025¤Î½à·è¾¡¤ÇRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¡£½øÈ×¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¤ëÀéÍÕ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤Î¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ°ì»þ¤Ï0¡¼3¤ÈÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È60Ê¬¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ë17ºÐ¤ÎÉ±Ìî¤¬º¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤½¤³¤«¤é2ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿83Ê¬¡¢ÃæÈ×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Î¢¤Ø¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤¿É±Ìî¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÄÌ¤ë¡£Â¼¾åÍÛ²ð¤È²¼¸ýÃÕÍÕ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤È¡¢ºÇ¸å¤Ïº¸Â¤Ç¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤³¤ì¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤Î°ì·â¤Ë²òÀâ¤ÎÀ¶¿åÈÏµ×»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¤¹¤´¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¤³¤Î¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¤è¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Èô¤ó¤À¥³¡¼¥¹¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤¢¤½¤³¤Ç¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ëÎäÀÅ¤µ¡£ÂÎ¸½¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¡£¸«»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£
¡¡¤Þ¤¿SNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡Ö17ºÐÉ±Ìî¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¿ÀÆ¸¤À¤ï¡×¡Ö¤¿¤À¤Î¥´¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤èÉ±Ìî¤¯¤ó¤À¤è¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡×¡ÖÉ±Ìî¤¯¤ó¤Î¥ë¡¼¥×Ç¯´ÖNo. 1¥´¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¤â¤¨¤¨¡×¡ÖÉ±Ìî¤½¤³¤Ç¥ë¡¼¥×·è¤á¤ë¤«¡×¡ÖÉ±ÌîÀ¨¤¹¤®¤ó¤À¤í¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÉ±Ìî¤ä¤Ð¤¹¤®¤À¤í ¤³¤¤¤Ä¤Þ¤À¹â¹»À¸¤ä¤í¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤³¤ì¤«¤è¡ª¤¹¤²¤¨¤èÉ±Ìî¡ª¡ª¡×¡ÖÉ±Ìî¤ªÁ°¤â¤¦³¤³°¹Ô¤±w¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÉ±Ìî¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÎ¢¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤Ê·Á¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤¹¤¬·è¤á¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤Þ¤¿17Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëJ1¾º³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢17ºÐ¤ÎÉ±Ìî¤Ï¡Ö¤¢¤È1¤Ä¾¡¤Ã¤Æ¡¢J1¤ò·è¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡É±Ìî¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç3¡¼3¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿ÀéÍÕ¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾å¤ÎÆÍÇË¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤µ¤é¤Ë87Ê¬¤Ë¤Ï²ÏÌîµ®»Ö¤¬µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¸åÈ¾°ìµ¤¤Ë4¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤ÇÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÈÂÐÀï¡£J1¾º³Ê¤ò¤«¤±¤¿°ìÀï¤Ï12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë13»þ5Ê¬¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025 ½à·è¾¡¡Ë