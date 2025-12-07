¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅç¡õ¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖMyM¡×°ìÂÁá¤¤X¥Þ¥¹¸ø±é¡¡ÍèÇ¯5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼2¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¿¹»°Ãæ¡×¤ÎÂçÅçÈþ¹¬¡Ê45¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡×¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖMyM¡Ê¥Þ¥¤¥à¡¼¡Ë¡×¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£3¿Í¤Ï¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¿Íµ¤³Ú¶Ê¤ä¥«¥Ð¡¼¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Ç¤Ï¡¢¤è¤·¤³¡Ê35¡Ë¤Ï¥µ¥ó¥¿¤ËÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤È²óÅú¡£¼«Âð¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤«¤é¥ë¡¼¤òºî¤ë²áÄø¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡Ö»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡È»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë°Îî¤¬¼è¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈDM¤¬Íè¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê½÷·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¿©¤ï¤»¤Æ¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¢¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯5·î15Æü¤ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼2¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢º£·î3Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ößë¡ÝDAN¡Ý¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÂçÅç¤ÏµÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖÌß¡¢µÍ¤Þ¤é¤»¤ó¤Ê¤è¡ª¡×¤È¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±Ãí°Õ´µ¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤òºÂ¤é¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ç¥Ã¥«¤¤²ñ¾ì¼è¤ë¤«¤é¤è¡ª¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£