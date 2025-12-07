¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡ÖAKB48¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¡×¤ËÁ°ÅÄÆØ»Ò¤Ï¹æµã¡¡184¿Í¤Ç¡Öºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡×²Î¾§
¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 in¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¡part3¡×¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¤¢¤Îº¢¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡ËÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡Ê39¡Ë¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿1´üÀ¸¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡Ê33¡Ë¤Ç¡Öºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢Ëë¤¬³«¤±¤¿¡£
2¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Á°ÅÄ¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÎ©¤Á»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¸ò¤¸¤ê¤ÎÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Á°ÅÄ¤¬AKB48¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢17Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¾®Åè¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¡£MC¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤ÏÃ¯¡¢¤³¤³¤Ï¤É¤³¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¤ª¤É¤±¡¢¡Ö¤Þ¤À¾õ¶·¤¬°û¤ß¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï¤¿¤«¤ß¤Ê¡Ê¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ë¤ÎÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÃæÈ×¤Ë¤ÏÂçÅçÍ¥»Ò¡Ê37¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¡¢ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡Ê34¡Ë¡¢²£»³Í³°Í¡Ê32¡Ë¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖNot yet¡×¤¬Éü³è¡£¡Ö½µËöNot yet¡×¡ÖÇÈ¾è¤ê¤«¤É¹¡×¤Ë²ñ¾ì¤Ï¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£
½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢OG¤À¤±¤Ç¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡×¡ÖEveryday¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¸À¤¤ÌõMaybe¡×¤Ç¤ÏÁ°ÅÄ¤¬¡ÖÍ¥»Ò¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢ÂçÅç¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤È¸Æ±þ¤·¤Æ¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¼Â¸½¡£ÂçÅç¤Ï¡ÖÎÉ¤¤µÇ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢±ýÇ¯¤Î¡Ö¥ï¥ó¡¢¥Ä¡¼¡¢¥¹¥ê¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¡ª¡×¤Î¤«¤±À¼¤Ç¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤âÈäÏª¤·¡¢¾ìÆâ¤Ï¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤Î´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
AKB48¤Ï20Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ç¡¢·óÇ¤¤ò´Þ¤á¤Æ361¿Í¤¬ºßÀÒ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï184¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¹â¶¶¤Ï¡Ö20¼þÇ¯¤À¤«¤éÂ´¶ÈÀ¸¤¬¤½¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ó¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¡ØAKB48¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀÄ½Õ¤À¤«¤é¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·Ê¿§¤¬¸«¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬AKB48¤ò°¦¤·¡¢20Ç¯·Ò¤¤¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Â´¶ÈÀ¸¤òÂåÉ½¤·¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤ÎÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Á°ÅÄ¤Ï¹æµã¡£¡Ö»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½©¸µÀèÀ¸¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£20Ç¯¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡¢Ì¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ÆÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
20¼þÇ¯´ë²è¤¬»ÏÆ°¤·¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¿¤«¤ß¤Ê¤Ë½©¸µÀèÀ¸¤¬¾è¤ê°Ü¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö»ä¤Ï´ÊÃ±¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ÏÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¡£¤½¤³¤Ç½©¸µÀèÀ¸¤¬¡Ø¤â¤¦1ÅÙÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¡£¤É¤³¤Þ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤«¡¢º£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µ±¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂç¤¤ÊÌÂ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö½©¸µÀèÀ¸¤Ë¡Ø¤â¤¦1²óAKB48¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤È¡£12·î31Æü¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Þ¤Ç¤ÏOG¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤Ï¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸½Áí´ÆÆÄ¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢ÎòÂå¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡ÖÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÎò»Ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤Î¤«¡¢·Ñ¾µ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤é¤ï¤ì²á¤®¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¤¬¡Öº£Æü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢20Ç¯¤¬·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¼Â´¶¡£¡Ö²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¤È¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢184¿Í¤Ç¡Öºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡×¤ò²Î¾§¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢20Ç¯Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ÆºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¤À¡×¡£ÁÒÌîÈø¤Ï¡Ö21Ç¯ÌÜ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£Âè2´ü²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£ËÂ¤¬¤ì¤¿Îò»Ë¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¡È¤³¤³¤«¤é¡É¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£¡Ú»ûËÜÍùµ±¡Û