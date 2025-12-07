Íò¡¦Ý¯°ææÆ¡õSnow Man¡¦°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬Ì¾¸Å²°¤Ç¥°¥ë¥áÃµ¤·¡¡¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á!!¡ÙÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËSP3ËÜÊüÁ÷
TBS¤Ç¤Ï¡¢12·î28Æü¤Ë¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á!! Ç¯ËöSP¡Ù(17:00¡Á21:00 ¢¨17:00¡Á18:00¤Ï°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤Ë¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÁáµ¯¤¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á!! ¸µÃ¶SP¡Ù(5:00¡Á6:00 ¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¡¢2026Ç¯1·î4Æü¤Ë¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á!! ¿·½ÕSP¡Ù(17:00¡Á21:00 ¢¨17:00¡Á18:00¤Ï°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¡(C)TBS
¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á!!¡Ù¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¿·½ÕSP¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ3²óÌÜ¤ÎÇ¯ËöÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÁáµ¯¤¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á!!¡Ù¤â2Ç¯Ï¢Â³¤ÇTBS¤ÎÇ¯½é¤á¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¾þ¤ë¡È¸µÃ¶SP¡É¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
Ç¯ËöSP¤Ç¤Ï¡¢´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý FAKE¡¿TRUTH¡Ù¡¦¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤«¤éÊ¡»³²í¼£¡¦ÂçÀôÍÎ¤ÎÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¿·³ã¸©ÅòÂôÄ®¤Ë¥°¥ë¥áÃµ¤·¤ÎÎ¹¤Ø¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤«¤éµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤ÈµÈÅÄÍÓ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¤òË¬¤ì¤Æ¥°¥ë¥áÃµ¤·¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£
¿·½ÕSP¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¦ÆüÂ¼Í¦µª¤¬ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤ÈËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤òË¬¤ì¡¢¿ô¡¹¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤ÎÅÐ¾ì¤ËÈ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¿·Ç¯Áá¡¹ ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë! ¡Á¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¡¢¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«?¡Á¡Ù¤«¤é°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¦²Ï¹çÍ¥¼Â¥³¥ó¥Ó¤¬ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤ÇÃÏ¸µÌ±¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¡£
¤µ¤é¤ËÍò¡¦Ý¯°ææÆ¤È»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤êÝ¯°æ¤òÂº·É¤¹¤ëSnow Man¡¦°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¥°¥ë¥áÃµ¤·¤ÎÎ¹¤Ø¡£½é¤á¤Æ2¿Í¤ÇÎ×¤ó¤À¥í¥±¤Ç¡¢¿©ÍßÁ´³«¤Ë¥°¥ë¥á¤òÊ¿¤é¤²¤ë»Ñ¤ÏÉ¬¸«¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤2¿Í¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
