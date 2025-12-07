ËÌÂ¼°ìµ±¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù½Ð±é¤Ë¶Ã¤¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤È¤Ï¡Ä¡×
ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼°ìµ±¤¬¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á¤Û¤«)¤ÎºÇ½ª²ó(14ÆüÊüÁ÷)¤ËËÜµïÀëÄ¹(¤â¤È¤ª¤ê¤Î¤ê¤Ê¤¬)Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬7Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜµïÀëÄ¹Ìò¤ÎËÌÂ¼°ìµ±¡¡(C)NHK
¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ÎµÈ¸¶¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¤é¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤Ë¤Þ¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù(17)°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌÂ¼¤¬±é¤¸¤ëËÜµïÀëÄ¹¤Ï¡¢ºÇ½ª²ó¤ÇÄÕ½Å¤¬²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯ÏÂ³Ø¼Ô¡£ÀëÄ¹¤ÎÃø½Ò¤ò¹¾¸Í¤ÇÇä¤ê¹¤á¤è¤¦¤È¡¢°ËÀª¡¦¾¾ºä¤Þ¤ÇÄÕ½Å¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¤¬...¡£»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÎò»Ë½ñ¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤ò¸¦µæ¤·¡¢¡Ø¸Å»öµÅÁ¡Ù¤ò¼¹É®¡£¤Þ¤¿°å¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ûËÌÂ¼°ìµ± ¥³¥á¥ó¥È
Í§¿Í¤«¤é¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤¬ÌÌÇò¤¤¤ÈÊ¹¤¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¸«»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤Ë¿¼¤¯¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤È¤ÏÂçÊÑ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµïÀëÄ¹¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¡Ö¸Å»öµ¡×¤ò²òÆÉ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°å³Ø¡¢ÏÂ³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤½¤Î»×ÁÛ¤äÀ¸³¶¤ËÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»É·ãÅª¤Ç¿´¤«¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌò½ê¤Ç¤·¤¿¡£
