¡Ú¥Î¥¢¡ÛÀ¶µÜ³¤ÅÍ¤È¤ó¤À10¼þÇ¯¡Ä2»î¹ç¡Ü60Ê¬·ãÆ®Ä¾¸å¤Ë¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡õ¥®¥ã¥í¡¼¥º¤«¤éµÞ½±Èï³²¡ª 1¡¦1ÉðÆ»´Û¤Ç·ãÆÍ¤Ø
¡¡¥Î¥¢¤ÎÀ¶µÜ³¤ÅÍ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£·Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Âç²ñ¡Ö¶¸Íð¤Î£Ä£Å£Ã£Á£Ä£Å¡×¤ò³«ºÅ¡£¥È¥ê¥×¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ÎËö¤Ë¾×·â¤Î·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¶µÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÂè£±»î¹ç¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÁê¼ê¡¦·§Ìî½à¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¢Âè£´»î¹ç¤Ç¤Ï£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ë½Ð¾ì¡£¤½¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï·ý²¦¤È¤Î£¶£°Ê¬¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡£¶£°Ê¬´ÖÀï¤Ã¤Æ¥Õ¥©¡¼¥ë¡¦¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤Î¿ô¤ò¶¥¤¦Æ±Àï¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Î»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¾ÃÌ×Àï¤È¤Ê¤ë¡£¤È¤â¤Ë£³¥Ý¥¤¥ó¥È¤º¤ÄÃ¥¼è¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£µ£¸Ê¬²á¤®¡¢À¶µÜ¤ÏÄ¶ÒÄ½³¤ê¤Ç£´¥Ý¥¤¥ó¥ÈÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»Ä¤ê»þ´Ö¤¬£±Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç´Ý¤áµ»¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤¬¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ê¤é¤Ð¤È¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¦¥£¥¶¡¼¥É¤òÏ¢È¯¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥Ð¡¼¤Ë¹Ô¤¯Ä¾Á°¤ÇÌµ¾ð¤Ë¤â»þ´ÖÀÚ¤ì¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±£°¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç´°Á´Ç³¾Æ¤·¤¿À¶µÜ¤Ï¡Ö²¶¤Ï¥Î¥¢¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤³¤Î£±£°Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È·ý²¦¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë·ý²¦¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢º£Æü¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢²¶¡¢·ý²¦¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤éÍèÇ¯¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ý²¦¤Ë´¶¼Õ¡£²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö²¶¤ÏÀäÂÐ¡¢·è¤á¤¿Ì´¤Ï³ð¤¨¤ë¤ó¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¤Þ¤¿£±£µÇ¯¤«£²£°Ç¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Âç²ñ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢²¿¤È¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ä£×£×£Å¤Ç³èÌö¤·¤¿¥«¡¼¥ë¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤È¥É¥¯¡¦¥®¥ã¥í¡¼¥º¤Î¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÍðÆþ¡£µÞ½±¤µ¤ì¤¿À¶µÜ¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¥é¡¼£²Ï¢È¯¤Ç´°Á´£Ë£Ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡µÇ°Âç²ñ¤Ç¥º¥¿¥Ü¥í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À¶µÜ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥â¥ê¥¹¤Ë²ðÊú¤µ¤ì¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¡ÖÁê¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¥Î¥¢¤Î¥ê¥ó¥°¤ò±ø¤¹¥ä¥Ä¤Ïµö¤µ¤Í¤¨¡££±¡¦£±¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥â¥ê¥¹¤È¡ÊÁÈ¤ó¤Ç¡Ë¥Æ¥á¥¨¤é¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤·¡¢ÍèÇ¯£±·î£±Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¥°¥Ã¥É¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£