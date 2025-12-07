¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù·Ý¿ÍÂ¿¿ôµ¯ÍÑ¤ÎÁÀ¤¤¤È¸ú²Ì¡¢À©ºîÅý³ç¤¬¸ì¤ë¡ÖÃ»¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¡Ä¡×
12·î14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á¤Û¤«)¡£ËÜºî¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤¬½Ð±é¤·¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¡£À©ºîÅý³ç¤ÎÆ£ÊÂ±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë·Ý¿Íµ¯ÍÑ¤ÎÁÀ¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿Çú¾ÐÌäÂê
¡ûÇú¾ÐÌäÂê¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤éÂ¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é
¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ÎµÈ¸¶¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¤é¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤Ë¤Þ¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù(17)°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤¬½Ð±é¡£¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤Î¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤¬ÅÄ¾Â°Õ¼¡(ÅÏÊÕ¸¬)¤ÎÂ¦¶á¡¦»°±º¾±»Ê¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¡¢¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤â¾¾Á°Æ»×¢(¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤)¤ÎÄï¡¦¾¾Á°×¢Ç¯Ìò¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
Çú¾ÐÌäÂê¤Ï¥³¥ó¥Ó¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¡¢É¾È½¤Î¿ÍÁê¸«¡¦ÂçÅö³«±¿Ìò¤òÂÀÅÄ¸÷¡¢ÂçÅö³«±¿¤È¤È¤â¤Ë¹Ì½ñÆ²¤òË¬¤ì¤ë´ÑÁê²ÈÌò¤òÅÄÃæÍµÆó¤¬±é¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤¬ÉþÉôÈ¾Â¢¤ÎËöêãÌò¡¢¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¦¥Ê¥À¥ë¤¬°ì¶¶¼£ºÑ(À¸ÅÄÅÍ¿¿)¤ò°ÆÆâ¤¹¤ëÉ½Ë·¼çÌò¡¢¥Ô¡¼¥¹¡¦ËôµÈÄ¾¼ù¤¬¶¸²Î»Õ¡¦½É²°ÈÓÀ¹Ìò¡¢Å´·ý¤¬ÉâÀ¤³¨»Õ¡¦ã¦ÅÄ¸ÐÎ¶ºØÌò¡¢¥µ¥ë¥´¥ê¥é¤¬µÈ¸¶¤òË¬¤ì¤ëµÒÌò¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬Êª¸ì¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡û¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ï¡ÖÃ»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¡×
Æ£ÊÂ»á¤Ï¡ÖÃ¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¸À¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤µ¤ó¤ÏÌò¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤â¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿(·Ý¿Í¤¬±é¤¸¤ë)¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÅ´·ý¤µ¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Å´·ý¤µ¤ó¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯³§¤µ¤ó¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Å´·ý¤µ¤ó¼«¿È¤¬³¨¤òÉÁ¤«¤ì¤ë·ÝÉ÷¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤¬¾å¼ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅ´·ý¤ÎÅÐ¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ÎÊý¤Ï¡¢½Ö´Ö·Ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂª¤¨¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤À¤Ê¤È¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢°ì¸ÀÆó¸À¤Çµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìò¤ä¡¢ÂçÎÌ¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤ÈÂÀ×¤ò»Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¤òÀ¸¶È¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È·Ý¿Íµ¯ÍÑ¤ÎÁÀ¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¥µ¥ë¥´¥ê¥é¤µ¤ó¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê±½ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢2¿Í¤Î·ÝÉ÷¤Ë¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡£¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿É½Ë·¼ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤éÏÅÏ¨¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼Ù¿´¤äÍß¤ò°ì½Ö¤Ç¤âÉ½¤·¤¿¤é»Ë¼Â¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ÎÊý¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ã»¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯¿®ÍêÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡û¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤â¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
ËÜºî¤Ë¤ÏÍî¸ì²È¤âÂ¿¿ô½Ð±é¡£Æ£ÊÂ»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¹¾¸Í¤ÎÊ¸²½¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íî¸ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê²ÎÉñ´ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÅÅµ·ÝÇ½¤Î·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¡¹¤Ï¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î¶õµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¡¢ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢»°Ê¿»Õ¾¢¤â´Þ¤á¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½Ð±é·Ý¿Í¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¹¤®¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¡¢º£²óÃ¯¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤ÈÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤«¤±¤ÆÄ¹¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë³§¤µ¤ó¤¬³§¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¡£
ÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê±é¤¸¤ëÊ¿Âô¾ïÉÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥ß¡¼¤òÃµ¤»¡×¤È¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ê¤ê¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖSNS¤Ê¤É¤Ç³§¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸ÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬º£²ó¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç¡¢ÈøÈþ¤µ¤óÁ³¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°Á³¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
