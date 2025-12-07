4Ç¯139²¯±ß¤â¡Ä²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë¡ÈÂè6¤ÎµåÃÄ¡É´Ø¿´¤«¡¡ÍýÍ³¤Ï¡Ö±¦ÂÇ¼Ô¡×¡ÖÆüËÜÁª¼ê¡×¡Ö¼éÈ÷¤Î½ÀÆðÀ¡×
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê°ÜÀÒÀè¸õÊä¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¤¬Êú¤¨¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ø¤Î´Ø¿´¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£ÊÆ°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖMLB¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥«¥º¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤Ë´Ø¿´¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥³µ¼Ô¤Î½ðÌ¾µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¤¡¢ÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÊä¶¯ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë±¦ÂÇ¼Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥«¥â¥È¤Ï¤½¤Î¾ò·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤è¤¦¤ÈÄ¹Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤È°ÊÁ°¤«¤éÆüËÜ¤Ë´Ø¿´¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤é¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²¬ËÜ¤¬°ìÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î°ìÎÝ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥íJr.¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²¾¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï²¬ËÜ¤¬°ìÎÝ¤ò¼é¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥«¥â¥È¤Î¼éÈ÷¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼À¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ì¥ÎÏÅª¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÖÅßµ¨¤ÎÊä¶¯¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡¢°ú¤Â³¤»°ÎÝ¼ê·ó±¦Íã¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î±¦ÂÇ¼Ô¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤âÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢²¬ËÜ¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö4Ç¯Áí³Û9000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó138²¯9000Ëü±ß¡Ë¡×¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëµåÃÄ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡×¤ÎÌ¾Á°¤òÎóµó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¤³¤³¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È6µåÃÄÌÜ¤ÎÍ½ÁÛµåÃÄ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë