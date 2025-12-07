¡Úµð¿Í¡Û ¼ãÎÓ³Ú¿Í¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡×Äê°ÌÃÖÃ¥¼è¤Ç¥·¡¼¥º¥ó´°Áö¤Ø·è°Õ¡¡º£µ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£¸£¶»î¹ç½Ð¾ì
¡¡µð¿Í¡¦¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤¬£·Æü¡¢Íèµ¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡È´°Áö¡É¤¹¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³ô¼°²ñ¼Ò£Ë¡½£Ð£Ò£Ï£Í£Ï£Ô£É£Ï£Î¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤±¤¬¤Ê¤¯Áö¤êÈ´¤±¤¿¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»È¤ï¤ìÊý¤òËèÇ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡£°ìÇ¯´Ö¤±¤¬¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£¸£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬£±ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£¶ÂÇÅÀ¡£³«ËëÀï¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ä£Ã£Ó¤Ç¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¡¢¾¡Éé¶¯¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ´¤¯ËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤±¤¬¤ò¤·¤Ê¤¤ÆùÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬º£¥ª¥Õ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¡£¡ÖÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÎÏ¤ò¤¤¤ì¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ë¡£¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤¤¤È¤³¤í¤òÊä¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï¸Î¾ã¤Ë²¿ÅÙ¤âµã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Íèµ¨¤³¤½¤ÏÎ¥Ã¦¤Ê¤·¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï½©µ¨Îý½¬¤ÇÁöÎÝ²þ³×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¤ì¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¼ãÎÓ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£º£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£¹ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö¿ô»ú¤È¤·¤Æ¤Ï¾ð¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅðÎÝ¤Î¿ô¤ÏÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡££²¥±¥¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤·¤Ê¤¤¤È¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤äµ¢ÎÝ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÅðÎÝ¿ô¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤ÎÎÝ¤òÁÀ¤¦ÀÑ¶ËÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁöÎÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤¯»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÀ¾Éð¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿»³ÅÄÍÚÉö»á¤¬£Í£ÃÌò¤òÌ³¤á¡¢Æó¿Í¤Ç·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤â²¸ÊÖ¤·¤Îµ¡²ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£