¡Úµð¿Í¡Ûµµ°æ¥³¡¼¥Á¤¬Íèµ¨°ìÎÝ¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¡ÖºÙ¤«¤¤¤³¤ÈÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡×ÁöÎÝ¤Î°Õ¼±²þ³×¡¢ÅðÎÝÀ®¸ùÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Ø
¡¡µð¿Í¤Îµµ°æÁ±¹Ô³°Ìî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤¬£·Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦Ç®³¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£´²óÃæ±ûÂç³Ø¹Å¼°ÌîµåÉô¼ã¼ê£Ï£Â£Ï£Ç¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£°¤Éô´ÆÆÄ¡¢ÃæÂç¤ÎÀ¶¿å´ÆÆÄ¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÃç´Ö¤é¤È¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ïº£µ¨¥Á¡¼¥àÅðÎÝ¿ô¤¬£±£²µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£µ£³¡£ºÇÂ¿¤Ï¼ãÎÓ¤Î£¹¤Ç¡¢µåÃÄ£²£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£²¥±¥¿ÅðÎÝ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¡¢ÁöÎÝ²þ³×¤ò·Ç¤²¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Öµµ°æ¤Ë°ìÎÝ¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤ò¤¤¤«¤»¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤¤¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×¤ÈÍèµ¨¤Î£±·³¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤òÇ¤¤»¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£º£µ¨Ì³¤á¤¿¸Å¾ë¥³¡¼¥Á¤¬ÂàÇ¤¡£ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤«¤éÇÛÃÖÅ¾´¹¤È¤Ê¤ëµµ°æ¥³¡¼¥Á¤ËÂ÷¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÎÝ¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤ÏÅê¼ê¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊÊ¤ä·¹¸þ¡¢ÇÛµå¤Î·¹¸þ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò°ìµå¤´¤È¤ËÁö¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ëÌòÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µµ°æ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÀ®¸ùÎ¨¤Ï£·£°¡ó¤¯¤é¤¤¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¹¥Á¡¼¥ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Îã¤¨¤Ð°ìÎÝ¤«¤é¡ÊÃ±ÂÇ¤Ç¡Ë»°ÎÝ¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î°Õ¼±ÉÕ¤±¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£°ìÎÝ¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¤¤í¤¤¤íºÙ¤«¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ°Õ¼±²þ³×¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£