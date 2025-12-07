¡ÚÀ¾Éð¡Û¥Ñ¥Æ¥ìÌ¾ÍÀ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦³°ºê½¤ÂÁ¤¬·¬¸¶¾»Ö¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¡ª¡©¡Ö³Î¤«¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×
¡¡À¾Éð¡¦³°ºê½¤ÂÁÆâÌî¼ê¤¬£·Æü¡¢£Ä£å£Î£Á¤«¤éÀ¾Éð¤Ë£Æ£Á°ÜÀÒ¤¹¤ë·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡Ì¾ÍÀ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥Æ¥ì¥¢¥ï¡¼¥É£²£°£²£µ¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö£²ÂåÌÜ£Ô£Ï£Î£Ï£Ó£Á£Ë£ÉÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿³°ºê¡£·¬¸¶¤Ïºòµ¨¤Î¸òÎ®Àï¡¦ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤ÇÇòÌÜ¤ò¤à¤¤¤Æ¡Ö¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¡×¤òÈäÏª¤·¥Ñ¥Æ¥ì¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÈÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Áê¼ê¡É¤Î½Ð¸½¤Ë¡¢¡Ö³Î¤«¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¤³¤¦¤¤¤¦½ê¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£