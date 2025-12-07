¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û²¼´Ø£Ç£±¡¡¿Á±Ñ¸ç¤¬£Ç£±½é³Í¤ê¤Ø¹¬ÀèÎÉ¤·
¡¡¡Ö³¤¶Á²¦·èÄêÀï¡¦£Ç£±¡×¡Ê£·Æü¡¢²¼´Ø¡Ë
¡¡¿Á±Ñ¸ç¡Ê£´£°¡Ë¡áÂçºå¡¦£±£°£°´ü¡¦£Á£±¡á¤¬Â¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£½éÆü£³£Ò¤Ç£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ò·è¤á¤Æ²÷¾¡¤¹¤ë¤È¡¢£¸£Ò¤Ç¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¤¤Ã¤Á¤êÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤ÆÏ¢¾¡¤È¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¿¤Ó¤ÏÉáÄÌ¤°¤é¤¤¤À¤¬¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤ä½ÐÂ¤¬¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¿¤Ó¤¬ÉÕ¤±¤Ð¤¤¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¾¯¤·¥Ú¥é¤ò¿¨¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤À¤±¤É¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¿¨¤Ï¾å¡¹¤À¡£
¡¡£²£°£°£·Ç¯£µ·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢£Ç£±¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï£´²ó¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Ï¤¢¤ë¤¬Í¥¾¡¤Ï¤Þ¤À²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¼´Ø¤Ï£·Í¥½Ð¤ÇÍ¥¾¡£³²ó¤ÈÁêÀ¤ÏÎÉ¤¯¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë£Ö¥í¡¼¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£