¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û²¼´Ø£Ç£±¡¡º´¡¹ÌÚ´°ÂÀ¤¬ÃÏ¸µ¤Ç¹¥È¯¿Ê
¡¡¡Ö³¤¶Á²¦·èÄêÀï¡¦£Ç£±¡×¡Ê£·Æü¡¢²¼´Ø¡Ë
¡¡ÃÏ¸µ¤Îº´¡¹ÌÚ´°ÂÀ¡Ê£²£¹¡Ë¡á»³¸ý¡¦£±£²£°´ü¡¦£Á£±¡á¤¬¤¤Ã¤Á¤ê½éÀï¤ò·è¤á¤Æ¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡££¹£Ò¤Ï£±¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢£±¥Þ¡¼¥¯¤òÀè¤Ë²ó¤Ã¤ÆÂ¾Äú¤Î¹¶¤á¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤È¤«Æ¨¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£ÆÃ·±¤«¤é£Ó¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤ÀÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤ºµ¤ÇÛ¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡£²£°£±£·Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¬¡¢£Ç£±¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢º£Àá¤Ïµ¤¹ç¤â½½Ê¬¤À¡£ÃÏ¸µ¤Î²¼´Ø¤Ç¤Ï£±£±Í¥½Ð¤Ç£Ö£²¤ÈÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ¥½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£