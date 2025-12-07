¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢º£¸å5¡Á10Ç¯¤Ï¡Ö¿©¤¤¤Ã¤Ñ¤°¤ì¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í²Ô¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤È¤Ï¡©
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê49¡Ë»á¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£º£¸å5¡Á10Ç¯¤Ï¡Ö¿©¤¤¤Ã¤Ñ¤°¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Öº£¤«¤é±¿Á÷¶È¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏÌ¤Íè¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?10Ç¯¸å¤È¤«¤Ë¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Öº£¤«¤éÃ»¤¯¤Æ5Ç¯¡¢Ä¹¤¯¤Æ10Ç¯¤Ï¿©¤¤¤Ã¤Ñ¤°¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤à¤·¤í²Ô¤²¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢±¿Á÷¶È¤Î¿Í¤¬Á´Á³Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï10Ç¯°ÊÆâ¤Ë¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê?¼«Æ°±¿Å¾¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¡¢Ã¯¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤¹¤ë¤«·è¤Þ¤é¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£