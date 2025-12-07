¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Î¡ÈÌòÊÁÈ½ÌÀ¡É¡¡¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¤¡×¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè9ÏÃ¤¬¡¢7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌòÊÁÈ½ÌÀ¡ª¥Í¥Ã¥È¾×·â¤Î¡É¹ë²Ú¥²¥¹¥È¡É
¡¡»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£±ÇÁü²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆJRA¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤ëÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î±ÇÁü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè9ÏÃ¤Ï¡¢2Ç¯¸å¤ÎÍÇÏµÇ°Í¥¾¡¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌ´¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢·ª¿Ü¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤È¹Ì°ì¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥í¥¤¥ä¥ë¤Ï¸Ç¤¤·ëÂ«¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Î´ÆóÏº¡Ê¹â¿ù¿¿Ãè¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¼çÀï¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿æÆÊ¿¡Ê»Ô¸¶¾¢¸ç¡Ë¤Ï¡¢½©¤ÎGI¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ©¤à¡£¤À¤¬¤½¤ÎÌðÀè¡¢æÆÊ¿¤Ï»×¤ï¤ÌÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹Ì°ì¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÅ¸Ç·¡ÊÃæÀîÂç»Ö¡Ë¤Ï¡¢Éã¡¦ÄÇÌ¾¡ÊÂôÂ¼°ì¼ù¡Ë¤âÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»°´§À©ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡¡¹¤È½±¤¤¤«¤«¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¯Ëö¤ÎÍÇÏµÇ°½Ð¾ì¤ÏÀäË¾Åª¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â·ª¿Ü¤È¹Ì°ì¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î½©¡¢½©²Ú¾Þ¡¦µÆ²Ö¾Þ¡¦Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¡¦JBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡£¥²¥¹¥È½Ð±éÈ¯É½»þ¤Ë¤Ï¡ÈÌòÊÁÉÔÌÀ¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤ÇÎ´ÆóÏº¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÇÏ¡¦¥½¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ëµ³¾è¤·¡¢ÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ë¥á¡¼¥ëÌµÁÐ¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¦¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«µ³¼ê¸òÂå¤È¤Ï¡£¥ë¥á¡¼¥ë¤¬¾è¤Ã¤¿¤éÌµÅ¨¤è¡×¡Ö¥ë¥á¡¼¥ë¾è¤êÂå¤ï¤ê¤«¤èwwwwww¡×¡Ö¥ë¥á¡¼¥ë¤µ¤ó¡¢±éµ»¤¬¼«Á³¤Í¡×¡Ö¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼êŽ¤ÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¿¡×¡ÖÎ´ÆóÏº¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ë¥á¡¼¥ë¤¬¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Î¾¡ÉéÉþÃå¤Æ¤ë¤Î¿·Á¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
