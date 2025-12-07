¡Úµð¿Í¡Û ¼ãÎÓ³Ú¿Í¤¬´¶¤¸¤¿¥»¡¦¥Ñ¤ÎÅê¼ê¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ç¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¡¦¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³ô¼°²ñ¼Ò£Ë¡½£Ð£Ò£Ï£Í£Ï£Ô£É£Ï£Î¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£À¾Éð¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿£Í£ÃÌò¤Î»³ÅÄÍÚÉö»á¤È¤Î·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤â²¸ÊÖ¤·¤Îµ¡²ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬£Í£Ã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÏÃç¤Î¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É°Ê³°¤Ç¤â¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÈÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ÎÁ°¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ð¥²¡¼¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤ê¡×¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¼Â»Ü¡£¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤È¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÅê¼ê¤Î°ã¤¤¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ºòµ¨ÅÓÃæ¤ËÀ¾Éð¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¿¼ãÎÓ¤Ï¡ÖÂç¤Þ¤«¤Ë¸À¤¦¤È¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ç²¡¤¹¡£µåÂ®¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤É¤ó¤É¤ó²¡¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏåÌÌ©¡Ê¤Á¤ß¤Ä¡Ë¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤äÇÛµå¤È¤«¡¢¼åÅÀ¤ò¹¶¤á¤Æ¤¯¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤À¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£¤â¤½¤³¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£¸£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬£±ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£¶ÂÇÅÀ¡£³«ËëÀï¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ä£Ã£Ó¤Ç¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¡¢¾¡Éé¶¯¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Íèµ¨¡¢³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤Ï·ã¤·¤¤¤¬¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¯³Ð¸ç¤À¡£¡Ö°ìÇ¯´Ö½ÐÂ³¤±¤Æ¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³«Ëë¤«¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£