¡¡AKB48¤Î·ëÀ®20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡×¡Ê12·î4Æü¡Á7Æü¡¡Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢21Ç¯ÌÜÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë67th¥·¥ó¥°¥ë¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¢2026Ç¯2·î25ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿·¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï4Æü¤ËÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î19´üÀ¸¡¦°ËÆ£É´²Ö¡Ê22¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿°ËÆ£¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö21Ç¯ÌÜ¤Î1ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¼«¿È¡¢ÀèÆü¾º³Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡20¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Â´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë°ÎÂç¤Ç¡¢Îò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿°ËÆ£¤Ï¡Ö20¼þÇ¯¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¡¢Åð¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£20Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡ÊAKB48¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ë³§¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÀèÇÚÊý¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Îò»Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ä¤¿¤ÁAKB48¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Þ¤¸¤ê¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤ò¤³¤³¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ç¡¢AKB48¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼16¿Í¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£½©»³Í³Æà¡Ê18´üÀ¸¡¿19ºÐ¡Ë¡¢¿·°æºÌ±Ê¡Ê18´üÀ¸¡¿20ºÐ¡Ë¡¢°ËÆ£É´²Ö¡Ê19´üÀ¸¡¿22ºÐ¡¡¡ú¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢¾®·ªÍ°Ê¡Ê¸µ¥Á¡¼¥à8¡¿23ºÐ¡Ë¡¢ÀîÂ¼·ë°á¡Ê19´üÀ¸¡¿19ºÐ¡¡¡ú½éÁªÈ´¡Ë¡¢¹©Æ£²Ú½ã¡Ê18´üÀ¸¡¿20ºÐ¡¡¡ú½éÁªÈ´¡Ë¡¢ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ê¸µ¥Á¡¼¥à8¡¿25ºÐ¡Ë¡¢º´Æ£åºÀ±¡Ê17´üÀ¸¡¿21ºÐ¡Ë¡¢²¼Èø¤ß¤¦¡Ê¸µ¥Á¡¼¥à8¡¿24ºÐ¡Ë¡¢ÅÄ¸ý°¦²Â¡Ê16´üÀ¸¡¿21ºÐ¡Ë¡¢ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡Ê¥É¥é¥Õ¥È2´üÀ¸¡¿22ºÐ¡Ë¡¢¶¶ËÜ·ÃÍý»Ò¡Ê17´üÀ¸¡¿19ºÐ¡Ë¡¢²ÖÅÄÍõ°á¡Ê19´üÀ¸¡¿20ºÐ¡Ë¡¢¸þ°æÃÏÈþ²»¡Ê15´üÀ¸¡¿27ºÐ¡Ë¡¢È¬ÌÚ°¦·î¡Ê18´üÀ¸¡¿20ºÐ¡Ë¡¢»³Æâ¿ð°ª¡Ê16´üÀ¸¡¿24ºÐ¡Ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2026Ç¯4·î3Æü¡Á5Æü¤ËÅìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¡ÖAKB48 ½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
