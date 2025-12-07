¡Ö´õË¾¤Î¸÷¤À¤Ã¤¿¡×°µ´¬¥ë¡¼¥×¤Î17ºÐÉ±ÌîÀ¿¤ò¾Î»¿¤·¤¿ÎëÌÚÂçÊå¡¢µÕÅ¾¤Î¥«¥®¤Ï1ÅÀÌÜ¡Ö²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç²¿¤«¤¬µ¯¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025¤Î½à·è¾¡¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ò4¡¼3¤Ç²¼¤·¡¢J1¾º³Ê¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ï°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÂçµÜ¤Ë2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸åÈ¾Áá¡¹¤Ë¤â¼ºÅÀ¡£¤Þ¤µ¤«¤Î3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤Ê¤¤ÀéÍÕ¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÎëÌÚÂçÊå¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À¤±¤ä¤é¤ì¤Æ¤â1ÅÀ¼è¤ì¤Ð¤³¤Î²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÍøÍÑ¤·¤Æ²¿¤«¤¬µ¯¤¤ë¡£¤½¤³¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¿®¤¸¤¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤È»×¤¦¡×¤È»î¹ç¸å¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤½¤é¤¯¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬Äü¤á¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î1ÅÀ¼è¤ì¤Ð²¿¤«µ¯¤¤ë¡£¤Ç¡¢¤½¤Î1ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÁ´°÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢Íè¤¿¡£¹Ô¤±¤ë¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÂ¿Ê¬»ý¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÈà¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿1ÅÀ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´õË¾¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢71Ê¬¤Ë¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬·è¤á¤¿1ÅÀ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢»Ä¤ê20Ê¬ÄøÅÙ¤Î¾õ¶·¤Ç2ÅÀº¹¤È¤·¤¿ÀéÍÕ¡£1Ëü7000¿Í°Ê¾å½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÂçÈ¾¤òËä¤á¤¿ÀéÍÕ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤Ë¤¢¤¬¤ë¤È¡¢6Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤¬¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¹þ¤ß1ÅÀº¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥±¥¤¥±¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï17ºÐ¤ÎÉ±ÌîÀ¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¡¢10·î¤Ë¤Ï¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿°ïºà¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤¬3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÃæ¤ÇºÇ½é¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥«¡¼¥É¤¬É±Ìî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÎý½¬¤ÎÃæ¤«¤éÈà¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤È²¿¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢À¨¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢²¿¤«¤ä¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡×¤È¡¢17ºÐ¤ÎÅêÆþ¤â´üÂÔ´¶¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈà¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÈà¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥´¡¼¥ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É±ÌîÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢´õË¾¤Î¸÷¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡¢ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é¤ÎÂçµÜ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÁê¼ê¤ÎÊ·°Ïµ¤Åª¤Ë¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ð¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À1ÅÀÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬ÍÍø¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤È1¤Ä¤Ç17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¤ÎÉñÂæ¤Ë¡£Áê¼ê¤ÏÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤À¤¬¡¢ºÆ¤Ó¡È¥Õ¥¯¥¢¥ê¡É¤ÇÀï¤¨¤ë¡£¡Ö¤Þ¤¿¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢¤³¤Î´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤ò³è¤«¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êº£Æü½Ð¤¿²ÝÂê¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¼¡¤ÎÁê¼ê¤âÀäÂÐÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½¤Àµ¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¤½¤ÎÆÁÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤¬·ø¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÁ°Àþ¤Î¸Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÀ¨¤¯¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡£¹¶¼é¤ËÈó¾ï¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢J1¾º³Ê¤ò·ü¤±¤¿ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤âÎÉ¤¤¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¿ûÌî¹ä»Ë¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë
