µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡ª¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤»þ¤ÏÊ¬¤«¤ë¡©¡Ö¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÀäÂÐ¥À¥á¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡ÊÆüÍË¸å4¡¦55¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿°¦Äï»Ò¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È¤ªÁ°¡¢¤µ¤Ã¤¤ÎÂÇÀÊ¡¢¤Ê¤ó¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¸«Æ¨¤·¤¿»þ¡¢¤Þ¤¿¥¯¥Í¥¯¥Í¤·¤Æ¤¿¤í¡¢¤ªÁ°¡É¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¤«¼è¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¥¯¥Í¥¯¥Í¥¯¥Í¥¯¥Í¤·¤Æ¡£¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÀäÂÐ¥À¥á¡×
¡¡»Ø´ø´±¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µ¬³Ê³°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç°õ¾ÝÅª¤ÊÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ÂÄê¤·¤Ê¤¤ÂÇÀÊ¤Ç¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊ¬ÀÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤ËÈÖÁÈ¤¬ÂÇÀÊ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±¦ÏÓ¤äº¸ÏÓ¡¢µÓ¤ä¼ó¤Ê¤ÉÂÎ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤òÂÇÀÊÆâ¤Ç¤·¤¤ê¤Ë¥¯¥Í¥¯¥Í¤ÈÆ°¤«¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¡£
¡¡¡Ö¸«Æ¨¤·¤¿¤ê¶õ¿¶¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂÇÀÊ½¸Ãæ¤·¤Æ¤ë¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë»þ¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¡×¤È°¤Éô´ÆÆÄ¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¹¥·ë²Ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Îµð¿Í¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã°¦ÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡¡Ö°ì²ó¡Ä¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£»×¤Ã¤¯¤½½³¤Ã¤¿¤é³ê¤Ã¤Æ¤³¤±¤Æ¡£ÄË¤Ã¤Ã¤Ã¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤é¤Á¤ç¤¦¤É¡Ê°¤Éô¡Ë´ÆÆÄ¤¬ÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤Ã¤Æ¡£»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î»þ¡×¤È¤½¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ïµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÀîÅçÌÀ¡Ê46¡Ë¤â¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤¬ÍýÍ³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£