3ÀïÏ¢Â³¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥µ¥é¡¼¤¬¾×·âÈ¯¸À¡ÖÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¡Ø¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÊÌ¤ì¤ò¡Ä¡×

¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï6Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¤Ç¥ê¡¼¥º¤È3¡Ý3¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤Î»î¹ç¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ØBBC¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ìÀÆ¤Ë¥µ¥é¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±»î¹ç¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï0¡Ý0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Î2¥´¡¼¥ë¤ÇÀè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¥ê¡¼¥º¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤ëÅ¸³«¡£80Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½MF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢»î¹ç¤Ï3¡Ý3¤Ç½ªÎ»¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¤³¤ì¤Ç2ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»î¹ç¡¢¥µ¥é¡¼¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î½ÐÈÖ¤Ê¤·¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥ê¡¼¥ºÀï½ªÎ»¸å¡¢¥µ¥é¡¼¤Ï¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¿È¤Î»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥µ¥é¡¼¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤À¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾¡¤Ä¤Ù¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¡£¤³¤ì¤Ï»î¹ç·ë²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö½øÈ×¤Ë2ÅÀ¼è¤ì¤Æ¡¢»î¹ç¤Ï²æ¡¹¤¬ÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÇÏ¼¯¤²¤¿¼ºÅÀ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤òÀÕ¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÇÏ¼¯¤²¤¿¼ºÅÀ¤Ï°ÊÁ°¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤òÁÀ¤¦¾õ¶·¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢90Ê¬´Ö¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡Ëº£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È»×¤¦¡£ÀµÄ¾¡¢Èó¾ï¤ËÈó¾ï¤Ë¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡Öº£¡¢ËÍ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÃ¯¤«¤¬¡¢ËÍ¤òµ¾À·¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¹¤é´¶¤¸¤ë¡£Ã¯¤«¤¬¡¢ËÍ¤ËÁ´ÀÕÇ¤¤ò¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤ÊÈ¯¸À¤â»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¡ÈÃ¯¤«¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°ÊÁ°¤Ë²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤È¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÆÍÁ³¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤Ï²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤«¤ÏËÍ¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ã¯¤«¤¬ËÍ¤ò¥¯¥é¥Ö¤Ëµï¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥ê¡¼¥ºÀï¤Î¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤«¤éÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÈà¤ÏËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¥µ¥é¡¼¡£´û¤Ë¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢¡Ö¾õ¶·¤ÎÀâÌÀ¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòÆü¡Ø½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¤À¡£ËÍ¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ°û¤ß¹þ¤ß¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤À¤±¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥é¡¼¤Ï¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×2025¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢15Æü¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤¿¼¡Àá¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤éÎ¥¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»î¹ç¤òÁ°¤Ë¡¢¥µ¥é¡¼¤Ï¡ÖºòÆü¡¢²ÈÂ²¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¡Ê12·î13Æü¡Ë¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤È¤Í¡£ËÍ¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³Ú¤·¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¡Ø¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤«¤¦¤è¡×¤È¡¢º£Åß¤ÎÂàÃÄ¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥é¡¼¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È2027Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î¿··ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¿··ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¥µ¥é¡¼¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤·¡¢ÈáÄË¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤¬¤É¤ì¤Û¤É¿É¤¤¤³¤È¤«ÁÛÁü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤Î¼ÁÌä¼«ÂÎ¤¬¶»¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó¤ò¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£·×²èÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
