¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯2·î¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¾®Àâ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àâ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØÀÄÅ·¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¤¢¤ª¤Æ¤ó¡Ë¡£ÀÄÅ·¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÍÑ¸ì¤Ç¡¢»î¹çÃæ¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¡¢¶Ä¸þ¤±¤ËÅÝ¤ì¤ë¤³¤È¡£Êª¸ì¤Ï¡¢»ÍÈ¾À¤µªÁ°¤ÎÅìµþ¡¢¹â¹»¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤¬ÉñÂæ¡£¡È¤¢¤Îº¢¡É¤Î¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥á¥Õ¥È¤ËÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¡¢Á´Â¸ºß¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¹â¹»À¸¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê·Ý¿Í¤¬¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ò¹ÎÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¡¼¡Ø¥Ê¥Ê¥á¤ÎÍ¼Êë¤ì¡Ù¤ä¡¢¥¥å¡¼¥ÐÎ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤êºØÆ£ÌÐÂÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µª¹ÔÊ¸¡ØÉ½»²Æ»¤Î¥»¥ì¥Ö¸¤¤È¥«¥Ð¡¼¥Ë¥ãÍ×ºÉ¤ÎÌîÎÉ¸¤¡Ù¤Ê¤É¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¿¼ãÎÓ¤µ¤ó¡£½é¤á¤Æ¤Î¾®Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ãÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Èº£¤Î»þÂå¤À¤È¥¤¥¿¤¤¤ä¤Ä¤Ç½ª¤ï¤ê¤½¤¦¡ª¡¡¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¡ª¡É¤È¡¢¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£